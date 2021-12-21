https://tr.sputniknews.com/20211221/istanbulda-andrey-karlovu-anma-toreni-duzenlendi-1051984221.html

İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi

İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu binasında, 19 Aralık 2016’da görev başındayken suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T20:36+0300

2021-12-21T20:36+0300

2021-12-21T20:36+0300

görüş

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andrey karlov

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andrey buravov

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

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Rus Büyükelçiyi anma törenine Türkiye’de yaşayan Ruslar, diplomatik misyon çalışanları, Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra, diğer ülkelerden iş dünyası ile toplum ve kültür alanının temsilcileri katıldı. Konuklar, Andrey Karlov’u bir dakika saygı duruşuyla andı.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, şunu söyledi: Konser kapsamında Rusya’nın bilinen müzik sanatçıları A. Boldaçev ve Y. Reviç sahneye çıkarak arp ve kemanla Rahmaninov, Şostakoviç, Griboyedov ve diğer birçok bestekârın klasik parçalarını seslendirdi. Konser, görev başında hayatını kaybeden diplomatların anısına ithaf edilen ‘2 numaralı vals’ adlı eserle başladı. Andrey Karlov’un eşi, valsın, eşiyle birlikte tercih ettikleri klasik müzik parçalarından biri olduğunu söyledi.Karlov uzun yıllar boyunca Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi olarak görev yaptı, Pyongyang’da Ortodoks Troitsk Kilisesi'nin inşasına katkıda bulundu, daha sonra eşi Marina Karlova ile bu kilisede dünya evine girdi. Konserde, diplomatın yaşamının bu dönemine adanan ‘Mokran’ adlı parça seslendirildi. Mokran, Kuzey Kore’de ulusal çiçek olarak gösterilen manolyaya deniyor.Konser sırasında, müzisyen Boldaçev, birkaç yıl önce Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ile birlikte çaldığını anlattı. Boldaçev, Karlov’u anma töreninde de arpta Üsküdar'a Gider İken türküsünü seslendirdi.Konserde seslendirilen eserler arasında, 3 bin 500 yıl önce yazılan ve dünyanın en eski yazılan müzik olarak gösterilen bir parça da vardı.Rus sanatçılar, konser programının Karlov’un hayatını canlandırma niteliğinde hazırlandığını kaydetti. Müzisyenler, törende, Rus büyükelçisinin hoşuna gidecek bir atmosfer yaratmak, Karlov’un da o akşam konserde bulunduğunu hayal etmek istediklerini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211219/karlov-olumunun-besinci-yilinda-ankaradaki-torenle-anildi-1051908298.html

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istanbul, andrey karlov, anma töreni, andrey buravov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu