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https://tr.sputniknews.com/20211221/istanbulda-andrey-karlovu-anma-toreni-duzenlendi-1051984221.html
İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu binasında, 19 Aralık 2016’da görev başındayken suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T20:36+0300
2021-12-21T20:36+0300
görüş
istanbul
andrey karlov
anma töreni
andrey buravov
rusya'nın istanbul başkonsolosluğu
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Rus Büyükelçiyi anma törenine Türkiye’de yaşayan Ruslar, diplomatik misyon çalışanları, Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra, diğer ülkelerden iş dünyası ile toplum ve kültür alanının temsilcileri katıldı. Konuklar, Andrey Karlov’u bir dakika saygı duruşuyla andı.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, şunu söyledi: Konser kapsamında Rusya’nın bilinen müzik sanatçıları A. Boldaçev ve Y. Reviç sahneye çıkarak arp ve kemanla Rahmaninov, Şostakoviç, Griboyedov ve diğer birçok bestekârın klasik parçalarını seslendirdi. Konser, görev başında hayatını kaybeden diplomatların anısına ithaf edilen ‘2 numaralı vals’ adlı eserle başladı. Andrey Karlov’un eşi, valsın, eşiyle birlikte tercih ettikleri klasik müzik parçalarından biri olduğunu söyledi.Karlov uzun yıllar boyunca Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi olarak görev yaptı, Pyongyang’da Ortodoks Troitsk Kilisesi'nin inşasına katkıda bulundu, daha sonra eşi Marina Karlova ile bu kilisede dünya evine girdi. Konserde, diplomatın yaşamının bu dönemine adanan ‘Mokran’ adlı parça seslendirildi. Mokran, Kuzey Kore’de ulusal çiçek olarak gösterilen manolyaya deniyor.Konser sırasında, müzisyen Boldaçev, birkaç yıl önce Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ile birlikte çaldığını anlattı. Boldaçev, Karlov’u anma töreninde de arpta Üsküdar'a Gider İken türküsünü seslendirdi.Konserde seslendirilen eserler arasında, 3 bin 500 yıl önce yazılan ve dünyanın en eski yazılan müzik olarak gösterilen bir parça da vardı.Rus sanatçılar, konser programının Karlov’un hayatını canlandırma niteliğinde hazırlandığını kaydetti. Müzisyenler, törende, Rus büyükelçisinin hoşuna gidecek bir atmosfer yaratmak, Karlov’un da o akşam konserde bulunduğunu hayal etmek istediklerini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/karlov-olumunun-besinci-yilinda-ankaradaki-torenle-anildi-1051908298.html
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istanbul, andrey karlov, anma töreni, andrey buravov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi

20:36 21.12.2021
© Sputnik / Maksim Durnevİstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Maksim Durnev
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Maksim Durnev
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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu binasında, 19 Aralık 2016’da görev başındayken suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bir konser düzenlendi.
Rus Büyükelçiyi anma törenine Türkiye’de yaşayan Ruslar, diplomatik misyon çalışanları, Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra, diğer ülkelerden iş dünyası ile toplum ve kültür alanının temsilcileri katıldı. Konuklar, Andrey Karlov’u bir dakika saygı duruşuyla andı.
© Sputnik / Maksim Durnevİstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
© Sputnik / Maksim Durnev
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, şunu söyledi:

“Rus diplomatik misyonun başını çeken meslektaşımızın, Ankara’da görev başındayken sırtından vurularak haince öldürüldüğü günden bu yana tam 5 yıl geçti. Saldırı sırasında, Ankara’da düzenlenen ‘Bir gezginin gözünden Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’ adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşma yapıyordu. Böylece son derece profesyonel bir kişinin hayatı bir anda kesilmiş oldu. Karlov, diplomatik hizmetinin ve yaşamının önemli bir bölümünü Kore yönündeki çalışmalara adadı. Profesyonel yaşamının bir başka aşamasında da birkaç yıl boyunca diplomatik hizmetin en önemli alanlarından birine liderlik etti. Diplomatik hizmetinin zirvesinde de Türkiye vardı. Buraya 2015’te Rusya Büyükelçisi olarak geldi. Bu, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok tartışmalı bir dönemdi. İlişkiler nispeten kısa bir süre içinde kopmanın eşiğine geldi. Tam böyle bir anda, Ankara’daki Büyükelçiliğimiz de dahil maharetli eylemler sayesinde bu ilişkiler krizden başarıyla çıkarıldı ve işbirliği yeniden başlatıldı. Temsilcimizin bu çalışmaları bir anda teröristin kurşunuyla kesiliverdi. Karlov hep sevgiyle anılacak.”

Konser kapsamında Rusya’nın bilinen müzik sanatçıları A. Boldaçev ve Y. Reviç sahneye çıkarak arp ve kemanla Rahmaninov, Şostakoviç, Griboyedov ve diğer birçok bestekârın klasik parçalarını seslendirdi. Konser, görev başında hayatını kaybeden diplomatların anısına ithaf edilen ‘2 numaralı vals’ adlı eserle başladı. Andrey Karlov’un eşi, valsın, eşiyle birlikte tercih ettikleri klasik müzik parçalarından biri olduğunu söyledi.
© Sputnik / Maksim Durnevİstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
İstanbul’da Andrey Karlov’u anma töreni düzenlendi
© Sputnik / Maksim Durnev
Karlov uzun yıllar boyunca Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi olarak görev yaptı, Pyongyang’da Ortodoks Troitsk Kilisesi'nin inşasına katkıda bulundu, daha sonra eşi Marina Karlova ile bu kilisede dünya evine girdi. Konserde, diplomatın yaşamının bu dönemine adanan ‘Mokran’ adlı parça seslendirildi. Mokran, Kuzey Kore’de ulusal çiçek olarak gösterilen manolyaya deniyor.
Konser sırasında, müzisyen Boldaçev, birkaç yıl önce Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ile birlikte çaldığını anlattı. Boldaçev, Karlov’u anma töreninde de arpta Üsküdar'a Gider İken türküsünü seslendirdi.
Konserde seslendirilen eserler arasında, 3 bin 500 yıl önce yazılan ve dünyanın en eski yazılan müzik olarak gösterilen bir parça da vardı.
Aleksey Yerhov - Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
TÜRKİYE
Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı
19 Aralık, 13:28
Rus sanatçılar, konser programının Karlov’un hayatını canlandırma niteliğinde hazırlandığını kaydetti. Müzisyenler, törende, Rus büyükelçisinin hoşuna gidecek bir atmosfer yaratmak, Karlov’un da o akşam konserde bulunduğunu hayal etmek istediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlov’a Rusya Kahramanı unvanını vermişti.

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