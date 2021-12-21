https://tr.sputniknews.com/20211221/istanbulda-sahte-icki-nedeniyle-can-kaybi-30a-yukseldi-1051976538.html
İstanbul'da sahte içki nedeniyle can kaybı 30'a yükseldi
İstanbul'da sahte içki nedeniyle can kaybı 30'a yükseldi
İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:02+0300
2021-12-21T16:02+0300
2021-12-21T16:02+0300
türkiye
istanbul
sahte içki
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İstanbul Valiliği cuma günü sahte içki nedeniyle 22 kişinin öldüğü belirtirken 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini duyurmuştu.İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.Kartal'da sahte içki operasyonuKartal'da polis ekipleri bir depoya düzenlediği operasyonda, 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı fiziki takip sonucunda Kartal, Karlıktepe Mahallesi, Patika Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda sahte içki üretildiğini belirledi. Ekiplerin, adrese yaptığı operasyonda 1008 şişe sahte içki, 1100 litre sıvı etil alkol, 3 adet dolum tankı ile çok sayıda şişe kapağı ve etiket ele geçirildi. Yapılan operasyonda sahte içki üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Sahte içki içen kişi ölü bulunduAdıyaman’da ise bir kişi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti. Kaldığı villada ölü bulunan kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında 2 katlı villada yaşayan 62 yaşındaki Hüsnü Yaldız, gece saatlerinde sahte içki içmeye başladı. Kimsenin olmadığı esnada sahte içki içen Hüsnü Yaldız’dan sabah saatlerinde Haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek Yaldız’ın evine geldi. Yaldız’ın çalınan kapılara ve telefona bakmaması üzerine yakınları camdan içeriye girdi. Yaldız’ı yatağında hareketsiz bir şekilde gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kapıların açılmasıyla içeriye giren ekipler Hüsnü Yaldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde Yaldız’ın gece saatlerinde sahte içki içtiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının da yaptığı incelemelerin ardından 4 çocuk babası Hüsnü Yaldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Öte yandan, villada bulunan yaklaşık 6 litrelik sahte içkiye ise jandarma ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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istanbul, sahte içki
İstanbul'da sahte içki nedeniyle can kaybı 30'a yükseldi
İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.
İstanbul Valiliği cuma günü sahte içki nedeniyle 22 kişinin öldüğü belirtirken 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini duyurmuştu.
İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Kartal'da sahte içki operasyonu
Kartal'da polis ekipleri bir depoya düzenlediği operasyonda, 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı fiziki takip sonucunda Kartal, Karlıktepe Mahallesi, Patika Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda sahte içki üretildiğini belirledi. Ekiplerin, adrese yaptığı operasyonda 1008 şişe sahte içki, 1100 litre sıvı etil alkol, 3 adet dolum tankı ile çok sayıda şişe kapağı ve etiket ele geçirildi. Yapılan operasyonda sahte içki üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sahte içki içen kişi ölü bulundu
Adıyaman’da ise bir kişi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti. Kaldığı villada ölü bulunan kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında 2 katlı villada yaşayan 62 yaşındaki Hüsnü Yaldız, gece saatlerinde sahte içki içmeye başladı. Kimsenin olmadığı esnada sahte içki içen Hüsnü Yaldız’dan sabah saatlerinde Haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek Yaldız’ın evine geldi. Yaldız’ın çalınan kapılara ve telefona bakmaması üzerine yakınları camdan içeriye girdi. Yaldız’ı yatağında hareketsiz bir şekilde gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kapıların açılmasıyla içeriye giren ekipler Hüsnü Yaldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde Yaldız’ın gece saatlerinde sahte içki içtiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının da yaptığı incelemelerin ardından 4 çocuk babası Hüsnü Yaldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, villada bulunan yaklaşık 6 litrelik sahte içkiye ise jandarma ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.