https://tr.sputniknews.com/20211221/istanbulda-tramvay-arizasi-1051972572.html

İstanbul'da tramvay arızası

İstanbul'da tramvay arızası

T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle seferler Karadeniz istasyonundan aktarmalı yapılıyor. Arıza nedeniyle Mescid-i... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T14:33+0300

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türkiye

topkapı

açıklama

metro

arıza

tramvay

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İstanbul'da T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmaları devam ederken, arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin normale döneceği saatle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aktarmalı gerçekleşen seferler nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşandığı görüldü.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre için seferlerimiz Karadeniz istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/asiri-hizla-tramvay-yolundan-giden-arac-yayayi-teget-gecip-baska-bir-otomobile-carpti-1051601898.html

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