İstanbul'un 5'te 1'i Çatalca'dan oluşuyor

"Türkiye’nin Marmara Bölgesinde 5 bin 196 km2 izdüşüm alana (5 bin 461 km2 gerçek alan) sahip, doğuda Kocaeli, batıda Tekirdağ ve Kırklareli, kuzeyi Karadeniz’e bakan güneyi Marmara denizi ile Uluslararasında altınboynuz ile anılan Haliç ile çevrilidir. İstanbul, yüzölçümüne göre Türkiye’nin 64. büyük İlidir. İstanbul İlinin 25’i Avrupa Yakasında 14’ü Anadolu Yakasında olmak üzere 39 adet ilçesi ve toplamda 962 mahallesi bulunmaktadır. Yüzölçümlerine göre İlçeler sıralamasında 1. sırayı bin 142 km2 ile Çatalca alırken, Silivri 858 km2 ile 2. sırada, Şile 800 km2 ile 3. sırada, Arnavutköy 453 km2 ile 4. sırada ve Beyoğlu 9 km2 ile 38. sırada, Güngören 7 km2 ile 39. sırada, yer alıyor."