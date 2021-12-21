İstanbul'un 5'te 1'i Çatalca'dan oluşuyor

İstanbul Valiliği, "Açık Kapı-'İstanbul'un Sosyo Ekonomik Analizi'ni" açıkladı.Yüzölçümü bakımından ilçeler arasında birinci sırayı Çatalca'nın aldığı ortaya çıktı.Analizde ayrıca şu noktalara da değinildi:
İstanbul Valiliği'nin yayınladığı Açık Kapı-İstanbul'un Sosyo Ekonomik Analizi raporuna göre İstanbul'un ilçeleri yüzölçümlerine göre sıralandığında Çatalca'nın ilin yüzde 20'sini oluşturduğu görülüyor.
İstanbul Valiliği, "Açık Kapı-'İstanbul'un Sosyo Ekonomik Analizi'ni" açıkladı.
Yüzölçümü bakımından ilçeler arasında birinci sırayı Çatalca'nın aldığı ortaya çıktı.
Analizde ayrıca şu noktalara da değinildi:
"Türkiye’nin Marmara Bölgesinde 5 bin 196 km2 izdüşüm alana (5 bin 461 km2 gerçek alan) sahip, doğuda Kocaeli, batıda Tekirdağ ve Kırklareli, kuzeyi Karadeniz’e bakan güneyi Marmara denizi ile Uluslararasında altınboynuz ile anılan Haliç ile çevrilidir. İstanbul, yüzölçümüne göre Türkiye’nin 64. büyük İlidir. İstanbul İlinin 25’i Avrupa Yakasında 14’ü Anadolu Yakasında olmak üzere 39 adet ilçesi ve toplamda 962 mahallesi bulunmaktadır. Yüzölçümlerine göre İlçeler sıralamasında 1. sırayı bin 142 km2 ile Çatalca alırken, Silivri 858 km2 ile 2. sırada, Şile 800 km2 ile 3. sırada, Arnavutköy 453 km2 ile 4. sırada ve Beyoğlu 9 km2 ile 38. sırada, Güngören 7 km2 ile 39. sırada, yer alıyor."