https://tr.sputniknews.com/20211221/kirmizi-kart-goren-futbolcu-tabancayla-rakip-takimin-soyunma-odasini-basti-1051966780.html

Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı

Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı

Bursa Bölgesel 1. Amatör Lig'de oynanan Yalıntaşspor- Samanlıspor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki futbolcudan, ev... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T12:24+0300

2021-12-21T12:24+0300

2021-12-21T12:24+0300

spor

saldırı

tehdit

gözaltı

kırmızı kart

silah

soyunma odası

futbolcu

amatör lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051966755_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_a71f3f2f78cf829ee470d820e812da3a.jpg

Bursa Bölge 1. Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaşspor, Samanlıspor'u ağırladı. Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e kırmızı kart gösterdi. İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. Burada tehditler savuran Yurt, şikayet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya da el konulurken Barış Yurt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, olayla ilgili şunları söyledi:'Ki̇m olsa korkuyu yaşar'Hamza Tekinalp ise, "Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfür etti. Ben de 'Neden küfrediyorsun?' deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek, diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa Başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar" dedi.'Futbol hayatını bi̇ti̇receği̇m'Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil ise sadece futbolda değil her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek, "Maçın bitimine bir dakika kala. Rakip takım oyuncusu, Barış'a küfredip, yumruk salladı. Saha hareketlendi. Olay bitti. Hakem iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Maç sonrası, Samanlıspor soyunma odasına gidip yaşananlardan dolayı özür diledim. Bu sırada Barış'ı gördüm. Soyunma odasına geliyordu. Arabasından kurusıkı tabancayı alıp beline koymuş. Elinde değildi. Kendisine kızıp uzaklaştırdım. Sonra, şikayetçi oldular. Polise gidip, sporcum hakkında gereğini yapın dedim. Kendisini kadro dışı bıraktım. Federasyona şikayet ederek futbol hayatını bitireceğim. Yalnız, Samanlıspor yöneticileri de olayı abartıyor. Yakışmıyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211212/kirmizi-kart-goren-futbolcu-hakeme-kafa-atti-mac-tatil-edildi-1051698216.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, tehdit, gözaltı, kırmızı kart, silah, soyunma odası, futbolcu, amatör lig