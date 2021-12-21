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Kovid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip: Temassız ödemelerde de kullanılacak
Kovid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip: Temassız ödemelerde de kullanılacak
Epicenter, insanların deri altına yerleştirilebilen bir mikroçip tanıttı. Bu, çip sayesinde bir kişinin Kovid-19’a karşı aşılı olup olmadığının görülebileceği... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:21+0300
2021-12-21T15:29+0300
isveç
koronavirüs
mikroçip
aşı pasaportu
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İsveç merkezli bir girişim olan Epicenter tarafından yapılan açıklamada söz konusu mikroçipin, temassız ödemeler ve anahtarsız giriş sistemleri için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği kaydedildi.Şirket tarafından paylaşılan bir videoda, Epicenter yetkilisi Hannes Sjöblad'ın kolundaki çipi aşılı olduğunu göstermek için bir akıllı telefonu üzerinden sallarken görüldü.NTV’nin aktardığına göre Hannes Sjöblad, “Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda Kovid-19 aşı sertifikası sorgulanması için kullanılması çok uygun. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.Yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmıştıDiğer taraftan Epicenter 2017 yılında yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmasıyla gündeme gelmişti. Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisinin kullanıldığı çip sayesinde çalışanların şirkete kartsız girebildiği ve bazı makineleri otomatik olarak kullanımalarının sağlandığı açıklanmıştı.Radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana geliyor. RFID etiketleri elektronik ürün kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/isvecte-asi-pasaportu-eline-mikrocip-taktiranlarin-sayisini-artirdi-1051338530.html
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isveç, mikroçip, aşı pasaportu

Kovid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip: Temassız ödemelerde de kullanılacak

15:21 21.12.2021 (güncellendi: 15:29 21.12.2021)
© Ruptlyİsveç merkezli Epicenter, aşı sertifikası, mikroçip
İsveç merkezli Epicenter, aşı sertifikası, mikroçip - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Ruptly
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Epicenter, insanların deri altına yerleştirilebilen bir mikroçip tanıttı. Bu, çip sayesinde bir kişinin Kovid-19’a karşı aşılı olup olmadığının görülebileceği belirtildi. Öte yandan mikroçipte yer alan bilgilerin, temassız ödemeler için kullanılan yakın alan iletişimi protokolü sayesinde herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği kaydedildi.
İsveç merkezli bir girişim olan Epicenter tarafından yapılan açıklamada söz konusu mikroçipin, temassız ödemeler ve anahtarsız giriş sistemleri için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği kaydedildi.
Şirket tarafından paylaşılan bir videoda, Epicenter yetkilisi Hannes Sjöblad'ın kolundaki çipi aşılı olduğunu göstermek için bir akıllı telefonu üzerinden sallarken görüldü.
NTV’nin aktardığına göre Hannes Sjöblad, “Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda Kovid-19 aşı sertifikası sorgulanması için kullanılması çok uygun. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.

Yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmıştı

Diğer taraftan Epicenter 2017 yılında yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmasıyla gündeme gelmişti. Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisinin kullanıldığı çip sayesinde çalışanların şirkete kartsız girebildiği ve bazı makineleri otomatik olarak kullanımalarının sağlandığı açıklanmıştı.
Radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana geliyor. RFID etiketleri elektronik ürün kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabiliyor.
Bilek, çip, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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İsveç'te aşı pasaportu eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı: Anahtar ve kimlik taşımıyorlar
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