https://tr.sputniknews.com/20211221/kovid-19a-karsi-asilanma-durumunu-gosteren-mikrocip-temassiz-odemelerde-de-kullanilacak-1051974564.html

Kovid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip: Temassız ödemelerde de kullanılacak

Kovid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip: Temassız ödemelerde de kullanılacak

Epicenter, insanların deri altına yerleştirilebilen bir mikroçip tanıttı. Bu, çip sayesinde bir kişinin Kovid-19’a karşı aşılı olup olmadığının görülebileceği... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:21+0300

2021-12-21T15:21+0300

2021-12-21T15:29+0300

isveç

koronavirüs

mikroçip

aşı pasaportu

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İsveç merkezli bir girişim olan Epicenter tarafından yapılan açıklamada söz konusu mikroçipin, temassız ödemeler ve anahtarsız giriş sistemleri için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği kaydedildi.Şirket tarafından paylaşılan bir videoda, Epicenter yetkilisi Hannes Sjöblad'ın kolundaki çipi aşılı olduğunu göstermek için bir akıllı telefonu üzerinden sallarken görüldü.NTV’nin aktardığına göre Hannes Sjöblad, “Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda Kovid-19 aşı sertifikası sorgulanması için kullanılması çok uygun. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.Yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmıştıDiğer taraftan Epicenter 2017 yılında yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmasıyla gündeme gelmişti. Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisinin kullanıldığı çip sayesinde çalışanların şirkete kartsız girebildiği ve bazı makineleri otomatik olarak kullanımalarının sağlandığı açıklanmıştı.Radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana geliyor. RFID etiketleri elektronik ürün kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211201/isvecte-asi-pasaportu-eline-mikrocip-taktiranlarin-sayisini-artirdi-1051338530.html

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isveç, mikroçip, aşı pasaportu