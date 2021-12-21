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Kremlin: Putin ve Macron telefonda görüştü
Kremlin: Putin ve Macron telefonda görüştü
Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede Avrupa’daki güvenlik ve istikrarın... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T21:21+0300
2021-12-21T21:21+0300
dünya
vladimir putin
emmanuel macron
telefon görüşmesi
ukrayna
karabağ
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Kremlin basın dairesinden yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün telefonda görüştü, görüşmede Avrupa’daki güvenlik ve istikrar, Ukrayna’daki durum ve Kiev’in Minsk anlaşmalarını uygulama isteksizliği ele alındı.Açıklamada, “Avrupa kıtasında istikrar ve güvenliği güçlendirme konuları tartışılmaya devam etti. Bu bağlamda özellikle Fransız tarafı dahil ilgili muhataplara teslim edilen ve ardından yayınlanan, Rusya ve ABD arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma ve Rusya ile NATO üyesi devletlerin güvenliği sağlamaya yönelik önlemlerine ilişkin anlaşma taslakları üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.Ukrayna içindeki ihtilafın çözümünün ve Kiev'in Minsk anlaşmalarına uyma konusundaki isteksizliğinin de tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada, Rus liderin Normandiya formatında yeni zirve düzenleme olasılığının Kiev makamlarının somut adımlarına da bağlı olduğunu vurguladığı kaydedildi.Açıklamaya göre liderler, diğer konuların yanı sıra Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi, Rusya ve Fransa’nın bu konularda senkronize hareket etmeleri kararlaştırıldı.Putin ayrıca Russia Today (RT) televizyonunun maruz kaldığı kısıtlamalara dikkat çekti. Rus lider, Rusya'daki Fransız medyasına ayrım gözetmeksizin sağlanan çalışma imkanlarının aynısının Rus kanalına da sağlanmasını umduğunu dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı ayrıca Fransız mevkidaşını 44'üncü doğum günü dolayısıyla tebrik etti, liderler Noel ve yeni yıl öncesinde birbirilerine iyi dileklerini iletti.
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vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi, ukrayna, karabağ

Kremlin: Putin ve Macron telefonda görüştü

21:21 21.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Vladimir Putin, Emmanuel Macron
 Vladimir Putin, Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Sputnik
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Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede Avrupa’daki güvenlik ve istikrarın, Ukrayna’daki durumun ve Kiev’in Minsk anlaşmalarını uygulama isteksizliğinin ele alındığını bildirdi.
Kremlin basın dairesinden yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün telefonda görüştü, görüşmede Avrupa’daki güvenlik ve istikrar, Ukrayna’daki durum ve Kiev’in Minsk anlaşmalarını uygulama isteksizliği ele alındı.
Açıklamada, “Avrupa kıtasında istikrar ve güvenliği güçlendirme konuları tartışılmaya devam etti. Bu bağlamda özellikle Fransız tarafı dahil ilgili muhataplara teslim edilen ve ardından yayınlanan, Rusya ve ABD arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma ve Rusya ile NATO üyesi devletlerin güvenliği sağlamaya yönelik önlemlerine ilişkin anlaşma taslakları üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna içindeki ihtilafın çözümünün ve Kiev'in Minsk anlaşmalarına uyma konusundaki isteksizliğinin de tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada, Rus liderin Normandiya formatında yeni zirve düzenleme olasılığının Kiev makamlarının somut adımlarına da bağlı olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Açıklamaya göre liderler, diğer konuların yanı sıra Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi, Rusya ve Fransa’nın bu konularda senkronize hareket etmeleri kararlaştırıldı.
Putin ayrıca Russia Today (RT) televizyonunun maruz kaldığı kısıtlamalara dikkat çekti. Rus lider, Rusya'daki Fransız medyasına ayrım gözetmeksizin sağlanan çalışma imkanlarının aynısının Rus kanalına da sağlanmasını umduğunu dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı ayrıca Fransız mevkidaşını 44'üncü doğum günü dolayısıyla tebrik etti, liderler Noel ve yeni yıl öncesinde birbirilerine iyi dileklerini iletti.
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