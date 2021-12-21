https://tr.sputniknews.com/20211221/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-1051961923.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaza

zincirleme kaza

kuzey marmara otoyolu

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Çok sayıda aracın karıştığı kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.

türkiye

kuzey marmara otoyolu

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kaza, zincirleme kaza, kuzey marmara otoyolu