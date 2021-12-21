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https://tr.sputniknews.com/20211221/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-1051961923.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T09:12+0300
2021-12-21T09:12+0300
2021-12-21T09:11+0300
türkiye
kaza
zincirleme kaza
kuzey marmara otoyolu
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Çok sayıda aracın karıştığı kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.
türkiye
kuzey marmara otoyolu
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kaza, zincirleme kaza, kuzey marmara otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
Çok sayıda aracın karıştığı kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaza nedeniyle
bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.