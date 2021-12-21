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https://tr.sputniknews.com/20211221/lavrov-usakov-sullivan-gorusmesi-guvenlik-garantisiyle-ilgili-tekliflerimize-verilen-bir-yanit-1051980770.html
Lavrov: Uşakov-Sullivan görüşmesi, güvenlik garantisiyle ilgili tekliflerimize verilen bir yanıt
Lavrov: Uşakov-Sullivan görüşmesi, güvenlik garantisiyle ilgili tekliflerimize verilen bir yanıt
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında gerçekleşen telefon... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:24+0300
2021-12-21T17:24+0300
dünya
abd
rusya
sergey lavrov
nato
agit
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Soçi'de basın toplantısı düzenleyen Lavrov, bu yöndeki soruya "Evet, kesinlikle. Bu, tekliflerimize verilen bir yanıt. Ancak şimdilik bu, organizasyon tarafıyla ilgili bir yanıt, yani ABD ikili konularda ve Rusya-NATO ilişkileri hakkında diyaloğa hazır olduğunu gösterdi" yanıtını verdi.Güvenlik garantileriyle ilgili konunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Zira Avrupa-Atlantik'teki tüm ülkeler eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi altına en üst düzeyde imza attılar ve buna istinaden diğerlerinin güvenliğini tehlikeye atarak kendi güvenliklerini pekiştirmemeyi taahhüt ettiler" ifadelerini kullandı.'NATO'nun genişlemeye devam etmesini kırmızı çizgilerin geçilmesi olarak görürüz'Lavrov, NATO'nun doğuya genişlemeye devam etmesini Moskova'nın kırmızı çizgilerinin geçilmesi olarak değerlendireceklerini söyledi.Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO'nun genişlemesiyle ilgili tutumumuz iyi biliniyor. Eğer İttifak Rusya sınırlarına yaklaşmayı sürdürürse, kırmızı çizgiler geçilmiş olur."'ABD, Rusya'nın çekincelerine yapıcı yanıt vermeye hazır değil'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Moskova'nın eylemlerinden duydukları endişelerin listesini sunma planları yapmasını şaşırtıcı bulmadıklarını, ABD ve diğer Batılı ülkelerin her platformda aynı şekilde hareket ettiğini kaydetti.ABD'nin her çekincesine mantıklı ve anlaşılır yanıtları olduğunun altını çizen Ryabkov, "Ancak görünene göre onlar, bizim çekincelerimize yanıt vermeye, en azından yapıcı yanıt vermeye hazır değiller. Biz onlarla her konuyu istişare etmeye hazırız, hiçbir konudan kaçmıyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211221/putin-abdnin-hasmane-adimlarina-karsi-uygun-askeri-teknik-onlemleri-alacagiz-buna-hakkimiz-var-1051970799.html
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abd, rusya, sergey lavrov, nato, agit

Lavrov: Uşakov-Sullivan görüşmesi, güvenlik garantisiyle ilgili tekliflerimize verilen bir yanıt

17:24 21.12.2021
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girLavrov
Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesini Washington'un Moskova'ya güvenlik garantileri teklifleri hakkında verdiği bir yanıt olarak gördüklerini söyledi.
Soçi'de basın toplantısı düzenleyen Lavrov, bu yöndeki soruya "Evet, kesinlikle. Bu, tekliflerimize verilen bir yanıt. Ancak şimdilik bu, organizasyon tarafıyla ilgili bir yanıt, yani ABD ikili konularda ve Rusya-NATO ilişkileri hakkında diyaloğa hazır olduğunu gösterdi" yanıtını verdi.
Güvenlik garantileriyle ilgili konunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Zira Avrupa-Atlantik'teki tüm ülkeler eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi altına en üst düzeyde imza attılar ve buna istinaden diğerlerinin güvenliğini tehlikeye atarak kendi güvenliklerini pekiştirmemeyi taahhüt ettiler" ifadelerini kullandı.

'NATO'nun genişlemeye devam etmesini kırmızı çizgilerin geçilmesi olarak görürüz'

Lavrov, NATO'nun doğuya genişlemeye devam etmesini Moskova'nın kırmızı çizgilerinin geçilmesi olarak değerlendireceklerini söyledi.
Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO'nun genişlemesiyle ilgili tutumumuz iyi biliniyor. Eğer İttifak Rusya sınırlarına yaklaşmayı sürdürürse, kırmızı çizgiler geçilmiş olur."

'ABD, Rusya'nın çekincelerine yapıcı yanıt vermeye hazır değil'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Moskova'nın eylemlerinden duydukları endişelerin listesini sunma planları yapmasını şaşırtıcı bulmadıklarını, ABD ve diğer Batılı ülkelerin her platformda aynı şekilde hareket ettiğini kaydetti.
ABD'nin her çekincesine mantıklı ve anlaşılır yanıtları olduğunun altını çizen Ryabkov, "Ancak görünene göre onlar, bizim çekincelerimize yanıt vermeye, en azından yapıcı yanıt vermeye hazır değiller. Biz onlarla her konuyu istişare etmeye hazırız, hiçbir konudan kaçmıyoruz" dedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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