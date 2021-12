https://tr.sputniknews.com/20211221/lavrov-usakov-sullivan-gorusmesi-guvenlik-garantisiyle-ilgili-tekliflerimize-verilen-bir-yanit-1051980770.html

Lavrov: Uşakov-Sullivan görüşmesi, güvenlik garantisiyle ilgili tekliflerimize verilen bir yanıt

Lavrov: Uşakov-Sullivan görüşmesi, güvenlik garantisiyle ilgili tekliflerimize verilen bir yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında gerçekleşen telefon... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:24+0300

2021-12-21T17:24+0300

2021-12-21T17:24+0300

dünya

abd

rusya

sergey lavrov

nato

agit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051980427_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_5f621db934d1d327844a8c0b91b9c787.jpg

Soçi'de basın toplantısı düzenleyen Lavrov, bu yöndeki soruya "Evet, kesinlikle. Bu, tekliflerimize verilen bir yanıt. Ancak şimdilik bu, organizasyon tarafıyla ilgili bir yanıt, yani ABD ikili konularda ve Rusya-NATO ilişkileri hakkında diyaloğa hazır olduğunu gösterdi" yanıtını verdi.Güvenlik garantileriyle ilgili konunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Zira Avrupa-Atlantik'teki tüm ülkeler eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi altına en üst düzeyde imza attılar ve buna istinaden diğerlerinin güvenliğini tehlikeye atarak kendi güvenliklerini pekiştirmemeyi taahhüt ettiler" ifadelerini kullandı.'NATO'nun genişlemeye devam etmesini kırmızı çizgilerin geçilmesi olarak görürüz'Lavrov, NATO'nun doğuya genişlemeye devam etmesini Moskova'nın kırmızı çizgilerinin geçilmesi olarak değerlendireceklerini söyledi.Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO'nun genişlemesiyle ilgili tutumumuz iyi biliniyor. Eğer İttifak Rusya sınırlarına yaklaşmayı sürdürürse, kırmızı çizgiler geçilmiş olur."'ABD, Rusya'nın çekincelerine yapıcı yanıt vermeye hazır değil'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Moskova'nın eylemlerinden duydukları endişelerin listesini sunma planları yapmasını şaşırtıcı bulmadıklarını, ABD ve diğer Batılı ülkelerin her platformda aynı şekilde hareket ettiğini kaydetti.ABD'nin her çekincesine mantıklı ve anlaşılır yanıtları olduğunun altını çizen Ryabkov, "Ancak görünene göre onlar, bizim çekincelerimize yanıt vermeye, en azından yapıcı yanıt vermeye hazır değiller. Biz onlarla her konuyu istişare etmeye hazırız, hiçbir konudan kaçmıyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/putin-abdnin-hasmane-adimlarina-karsi-uygun-askeri-teknik-onlemleri-alacagiz-buna-hakkimiz-var-1051970799.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, sergey lavrov, nato, agit