https://tr.sputniknews.com/20211221/malatyada-esnaf-dolar-dusunce-halay-cekti-1051966128.html

Malatya'da esnaf dolar düşünce halay çekti

Malatya'da esnaf dolar düşünce halay çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesi sonrası Malatya’da kayısıcı esnafı halaylarla sevinçlerini... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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dolar/tl

türkiye

malatya

halay

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Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

https://tr.sputniknews.com/20211221/dovizde-dalgalanma-suruyor-1347ye-kadar-dustu-1051960445.html

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dolar/tl, malatya, halay