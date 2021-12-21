https://tr.sputniknews.com/20211221/mb-ihracatci-ve-ithalatci-firmalara-tl-uzlasmali-vadeli-doviz-satisi-gerceklestirilebilecek-1051987327.html

MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek

MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T19:43+0300

2021-12-21T19:43+0300

2021-12-21T19:52+0300

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Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.Buna göre 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklandı.Ayrıca firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği de belirtildi.Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir.

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merkez bankası, son dakika, kur, firma