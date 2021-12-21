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https://tr.sputniknews.com/20211221/mb-ihracatci-ve-ithalatci-firmalara-tl-uzlasmali-vadeli-doviz-satisi-gerceklestirilebilecek-1051987327.html
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T19:43+0300
2021-12-21T19:52+0300
merkez bankası
son dakika
kur
firma
ekonomi
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Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.Buna göre 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklandı.Ayrıca firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği de belirtildi.Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir.
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merkez bankası, son dakika, kur, firma

MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek

19:43 21.12.2021 (güncellendi: 19:52 21.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilebilecek.
Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.
Buna göre 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklandı.
Ayrıca firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği de belirtildi.
Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir.
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