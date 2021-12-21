https://tr.sputniknews.com/20211221/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-memura-ek-zamla-ilgili-onemli-aciklama-1051981795.html

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam konusunda sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:41+0300

2021-12-21T17:41+0300

2021-12-21T17:53+0300

memur-sen

ali yalçın

cnn türk

memur sendikaları konfederasyonu

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldiklerini ifade eden Yalçın, "Ek zam konusunda sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" diye konuştu.Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Seyyanen konusunda Memur Sen olarak ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Gerekirse burada en düşük ücret parametrelerini tartışmalıyız. Az önce Sayın Bakan Vedat Bilgin ile Memur Sen olarak bir araya geldik ve bu düzenlemenin kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘Memura şu kadar getiriyor’ gibi bir genelleme içinde, memur sayısına bölerek kullanılacak bir cümlenin sağlıklı olmadığını, bu konuda gerçekçi tablo ve rakamlar üzerinde konuşulması gerektiğini kendisine ifade ettik. Sayın Bakana genel çerçeveyi aks ettirmiş olduk. Ek Zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz."

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memur-sen, ali yalçın, cnn türk, memur sendikaları konfederasyonu