Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211221/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-memura-ek-zamla-ilgili-onemli-aciklama-1051981795.html
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam konusunda sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:41+0300
2021-12-21T17:53+0300
memur-sen
ali yalçın
cnn türk
memur sendikaları konfederasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591863_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a3382cfdf54a1caa554bcea1c93a3160.jpg
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldiklerini ifade eden Yalçın, "Ek zam konusunda sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" diye konuştu.Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Seyyanen konusunda Memur Sen olarak ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Gerekirse burada en düşük ücret parametrelerini tartışmalıyız. Az önce Sayın Bakan Vedat Bilgin ile Memur Sen olarak bir araya geldik ve bu düzenlemenin kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘Memura şu kadar getiriyor’ gibi bir genelleme içinde, memur sayısına bölerek kullanılacak bir cümlenin sağlıklı olmadığını, bu konuda gerçekçi tablo ve rakamlar üzerinde konuşulması gerektiğini kendisine ifade ettik. Sayın Bakana genel çerçeveyi aks ettirmiş olduk. Ek Zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591863_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0315f3159bd8b9c3b22e2befdfdc4c02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memur-sen, ali yalçın, cnn türk, memur sendikaları konfederasyonu

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik

17:41 21.12.2021 (güncellendi: 17:53 21.12.2021)
© İHA / ONUR ALTINDAĞ - SERTAÇ ÖZDEMİRMemur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© İHA / ONUR ALTINDAĞ - SERTAÇ ÖZDEMİR
Abone ol
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam konusunda sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik" dedi.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldiklerini ifade eden Yalçın, "Ek zam konusunda sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" diye konuştu.
Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Seyyanen konusunda Memur Sen olarak ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Gerekirse burada en düşük ücret parametrelerini tartışmalıyız. Az önce Sayın Bakan Vedat Bilgin ile Memur Sen olarak bir araya geldik ve bu düzenlemenin kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘Memura şu kadar getiriyor’ gibi bir genelleme içinde, memur sayısına bölerek kullanılacak bir cümlenin sağlıklı olmadığını, bu konuda gerçekçi tablo ve rakamlar üzerinde konuşulması gerektiğini kendisine ifade ettik.
Sayın Bakana genel çerçeveyi aks ettirmiş olduk. Ek Zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:54TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor
18:45CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan 7 maddeli çözüm önerisi
18:43Amasra’da yüz yüze eğitime ara verildi
18:36Elektrikte TRT payını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:35Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum
18:32Peskov: Sputnik V'nin dünyanın 70'ten fazla ülkesinde kullanılması çok büyük bir başarı
18:27Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz
18:17Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
18:14Sahte içki zehirlenmesinde erken tanı mümkün: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?
18:11Sarıgül: Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmadı?
18:05Irak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
18:04Meteoroloji açıkladı: Cuma günü Türkiye'yi terk ediyor
18:02Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı
17:59Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu
17:55CHP'li Altay: Artışına üzülmediğiniz doların inişine niye seviniyorsunuz?
17:53Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı
17:50İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
17:43İzzet Altınmeşe'nin oğlu son yolculuğuna uğurlandı
17:41AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı
17:41Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik