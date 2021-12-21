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https://tr.sputniknews.com/20211221/merkez-bankasi-genelgesinde-degisiklik-1051958721.html
Merkez Bankası genelgesinde değişiklik
Merkez Bankası genelgesinde değişiklik
Merkez Bankası genelgesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T02:15+0300
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ekonomi
merkez bankası
tcmb
değişiklik
resmi gazete
genelge
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) genelgesinde yapılan değişikliğe gidildi.Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayınlandı.
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merkez bankası, tcmb, değişiklik, resmi gazete, genelge

Merkez Bankası genelgesinde değişiklik

02:15 21.12.2021 (güncellendi: 02:16 21.12.2021)
© AAMerkez Bankası, TCMB
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Merkez Bankası genelgesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) genelgesinde yapılan değişikliğe gidildi.
Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayınlandı.
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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