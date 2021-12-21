Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) genelgesinde yapılan değişikliğe gidildi.Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayınlandı.
Merkez Bankası genelgesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) genelgesinde yapılan değişikliğe gidildi.
Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayınlandı.