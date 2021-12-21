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https://tr.sputniknews.com/20211221/meteorolojiden-16-il-icin-sari-ve-turuncu-uyari-1051961326.html
Meteorolojiden 16 il için sarı ve turuncu uyarı
Meteorolojiden 16 il için sarı ve turuncu uyarı
Meteoroloji'den, kar yağışı beklenen 6 il için 'turuncu', karla karışık yağmur beklenen 10 il için de 'sarı kod'lu uyarı yaptı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T07:44+0300
2021-12-21T07:42+0300
yaşam
kar yağışı
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise 'turuncu kod' ile uyarı yapıldı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttıran yağışlar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.Yağışların, bugün sıcaklığın düşüşüyle birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için 'sarı kod'lu uyarı yapıldı.
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kar yağışı, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, sağanak

Meteorolojiden 16 il için sarı ve turuncu uyarı

07:44 21.12.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© DHA
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Meteoroloji'den, kar yağışı beklenen 6 il için 'turuncu', karla karışık yağmur beklenen 10 il için de 'sarı kod'lu uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise 'turuncu kod' ile uyarı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttıran yağışlar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.

Yağışların, bugün sıcaklığın düşüşüyle birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için 'sarı kod'lu uyarı yapıldı.
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