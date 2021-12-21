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https://tr.sputniknews.com/20211221/muharrem-ince-ben-cumhurbaskani-olsaydim-turkiyeyi-300-kisiyle-yonetirdim-1051991676.html
Muharrem İnce: Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim
Muharrem İnce: Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim. 300 akıllı, liyakatlı, namuslu adama ihtiyaç var”... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T22:40+0300
2021-12-21T22:40+0300
türkiye
muharrem ince
nas
memleket partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı.İnce, "Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim. 300 akıllı, liyakatlı, namuslu adama ihtiyaç var. EPDK, BDDK, Maliye, Hazine, önemli büyükelçilikler, Milli Eğitim. 20 iş bilen bakan, toplam 300 bürokrat" dedi.'230 TL sınav ücreti olur mu?'"Siyasi partilere Hazine yardımı vereceğimize bizim gibi üyelerinden toplasınlar, çocuklardan sınav ücreti almasınlar. 230 TL sınav ücreti olur mu?" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:İnce, "Suriyeli problemi tamamen Erdoğan’ın dönemine ait bir problem. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Ben cumhurbaşkanı olursam bayramda gidene kapıyı kapatırım; bir daha geri gelemez" dedi. Ekonomiye ilişkin açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Nas” ifadesine tepki gösteren İnce, şunları söyledi:İnce, "Faiz lobisi, o da çöktü. Çünkü en büyük faizci Erdoğan’ın kendisidir. Sınırsız sonsuz faiz var burada. Doların ne olacağını biliyor muyuz? Bilmiyorsanız; sınırsız bir faiz bu, ucu açık bir faiz" diye ekledi
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Muharrem İnce: Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim

22:40 21.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİNMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİN
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim. 300 akıllı, liyakatlı, namuslu adama ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı.
İnce, "Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim. 300 akıllı, liyakatlı, namuslu adama ihtiyaç var. EPDK, BDDK, Maliye, Hazine, önemli büyükelçilikler, Milli Eğitim. 20 iş bilen bakan, toplam 300 bürokrat" dedi.

'230 TL sınav ücreti olur mu?'

"Siyasi partilere Hazine yardımı vereceğimize bizim gibi üyelerinden toplasınlar, çocuklardan sınav ücreti almasınlar. 230 TL sınav ücreti olur mu?" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:
"TOBB üyelerinden kanunla aidat alınıyor. TÜSİAD konuşuyor 'sen bizimle baş edemezsin' diyor. TOBB ortaya karışık konuşuyor, MÜSİAD'a fırça atıyor. TÜSİAD tabii konuşacak, sen belirliyorsun ama parayı o ödeyecek. Herkes konuşmalı. Onlar da diyemedikleri için bu haldeyiz. Bu ülkede Erdoğan televizyonlara çıkıp 2023 hedefini ilk 10 ekonomi, 2 trilyon dolar gelirimiz, 25 bin dolar kişi başı milli gelirimiz olacaktı. Ne oldu bu hayallere? 4-5000 bin dolarla düştü. Ne 25 bini! Neden biz sürekli ekonomik büyümeyi konuşuyoruz? Ekonomik büyüme bana fazla bir şey ifade etmiyor. Ekonomik kalkınmayı, cinsiyet eşitliği, çevre, okunan kitap sayısını konuşmak lazım."
İnce, "Suriyeli problemi tamamen Erdoğan’ın dönemine ait bir problem. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Ben cumhurbaşkanı olursam bayramda gidene kapıyı kapatırım; bir daha geri gelemez" dedi.
Ekonomiye ilişkin açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Nas” ifadesine tepki gösteren İnce, şunları söyledi:
"Nas bitti, nas yok artık. Niye nas yok? Çünkü hazinenin yani herkesin parasını, fakirin dahil, zengine veriyor. Çiftçiye gelince, yılbaşı bileti satarken, öğrencinin kredisinden faiz alırken nas yok, faiz alıyorsun. Yalan söylüyorsun millete!”
İnce, "Faiz lobisi, o da çöktü. Çünkü en büyük faizci Erdoğan’ın kendisidir. Sınırsız sonsuz faiz var burada. Doların ne olacağını biliyor muyuz? Bilmiyorsanız; sınırsız bir faiz bu, ucu açık bir faiz" diye ekledi
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