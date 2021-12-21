https://tr.sputniknews.com/20211221/muharrem-ince-ben-cumhurbaskani-olsaydim-turkiyeyi-300-kisiyle-yonetirdim-1051991676.html

Muharrem İnce: Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim

Muharrem İnce: Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim. 300 akıllı, liyakatlı, namuslu adama ihtiyaç var”... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

muharrem ince

nas

memleket partisi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı.İnce, "Ben cumhurbaşkanı olsaydım Türkiye’yi 300 kişiyle yönetirdim. 300 akıllı, liyakatlı, namuslu adama ihtiyaç var. EPDK, BDDK, Maliye, Hazine, önemli büyükelçilikler, Milli Eğitim. 20 iş bilen bakan, toplam 300 bürokrat" dedi.'230 TL sınav ücreti olur mu?'"Siyasi partilere Hazine yardımı vereceğimize bizim gibi üyelerinden toplasınlar, çocuklardan sınav ücreti almasınlar. 230 TL sınav ücreti olur mu?" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:İnce, "Suriyeli problemi tamamen Erdoğan’ın dönemine ait bir problem. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Ben cumhurbaşkanı olursam bayramda gidene kapıyı kapatırım; bir daha geri gelemez" dedi. Ekonomiye ilişkin açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Nas” ifadesine tepki gösteren İnce, şunları söyledi:İnce, "Faiz lobisi, o da çöktü. Çünkü en büyük faizci Erdoğan’ın kendisidir. Sınırsız sonsuz faiz var burada. Doların ne olacağını biliyor muyuz? Bilmiyorsanız; sınırsız bir faiz bu, ucu açık bir faiz" diye ekledi

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muharrem ince, nas, memleket partisi