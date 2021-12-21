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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211221/new-york-borsasi-dususle-kapandi-1051959450.html
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı
- New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T03:11+0300
2021-12-21T03:11+0300
ekonomi
abd
joe biden
new york menkul kıymetler borsası (nyse)
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1.23 azalarak 34.932.16 puana geriledi.S&amp;P 500 endeksi yüzde 1.15 azalışla 4.567.55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.24 kayıpla 14.980.9 puana indi.Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ve yayılımı ivme kazanan Omicron varyantının ekonomilere etkilerine dair belirsizlikle endeksler haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.Bankacılık, seyahat, enerji ve teknoloji hisselerindeki düşüşler öne çıktı.Öte yandan ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin'in, Başkan Joe Biden'ın 1.75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine destek vermeyeceğini duyurması, paketin geleceğini belirsizliğe sürükledi. Biden yönetiminin, uzun süredir Kongre ile görüştüğü ve geçen ay Temsilciler Meclisinde onaylanan pakette çıkmaza girildi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-senatosu-768-milyon-dolarlik-savunma-harcamalari-tasarisini-onayladi-1051818077.html
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abd, joe biden, new york menkul kıymetler borsası (nyse)

New York borsası düşüşle kapandı

03:11 21.12.2021
© REUTERS / Andrew KellyNew York borsası
New York borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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- New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1.23 azalarak 34.932.16 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1.15 azalışla 4.567.55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.24 kayıpla 14.980.9 puana indi.
Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ve yayılımı ivme kazanan Omicron varyantının ekonomilere etkilerine dair belirsizlikle endeksler haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.
Bankacılık, seyahat, enerji ve teknoloji hisselerindeki düşüşler öne çıktı.
Öte yandan ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin'in, Başkan Joe Biden'ın 1.75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine destek vermeyeceğini duyurması, paketin geleceğini belirsizliğe sürükledi. Biden yönetiminin, uzun süredir Kongre ile görüştüğü ve geçen ay Temsilciler Meclisinde onaylanan pakette çıkmaza girildi.
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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ABD Senatosu, 768 milyar dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı
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