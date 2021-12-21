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Pakistan menzilini artırdığı seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test etti
Pakistan menzilini artırdığı seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test etti
Pakistan ordusu, menzili artırılan seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test ettiğini duyurdu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T19:49+0300
2021-12-21T19:49+0300
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Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Babür-1B füzesinin kara ve denizlerdeki hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği belirtilerek, Pakistan’ın stratejik caydırıcılığını artıracağına işaret edildi.Açıklamada, füzenin menzilinin ne kadar artırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Füzenin ilk versiyonu olan Babür, 700 kilometre menzile sahip.Pakistan’ın bu açıklaması, 18 Aralık’ta Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P'yi" test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze Agni P nükleer başlık taşıyabiliyor.
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pakistan, haberler, füze, test

Pakistan menzilini artırdığı seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test etti

19:49 21.12.2021
© AAPakistan füze denemesi
Pakistan füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Pakistan ordusu, menzili artırılan seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test ettiğini duyurdu.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Babür-1B füzesinin kara ve denizlerdeki hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği belirtilerek, Pakistan’ın stratejik caydırıcılığını artıracağına işaret edildi.
Açıklamada, füzenin menzilinin ne kadar artırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Füzenin ilk versiyonu olan Babür, 700 kilometre menzile sahip.
Pakistan’ın bu açıklaması, 18 Aralık’ta Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P'yi" test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze Agni P nükleer başlık taşıyabiliyor.
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