https://tr.sputniknews.com/20211221/pakistan-menzilini-artirdigi-seyir-fuzesi-babur-1byi-basariyla-test-etti-1051987465.html

Pakistan menzilini artırdığı seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test etti

Pakistan menzilini artırdığı seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test etti

Pakistan ordusu, menzili artırılan seyir füzesi Babür-1B'yi başarıyla test ettiğini duyurdu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T19:49+0300

2021-12-21T19:49+0300

2021-12-21T19:49+0300

savunma

pakistan

haberler

füze

test

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051987614_0:0:556:313_1920x0_80_0_0_39a1a263b72e7bbb1dba5f1bfde8fac3.jpg

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Babür-1B füzesinin kara ve denizlerdeki hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği belirtilerek, Pakistan’ın stratejik caydırıcılığını artıracağına işaret edildi.Açıklamada, füzenin menzilinin ne kadar artırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Füzenin ilk versiyonu olan Babür, 700 kilometre menzile sahip.Pakistan’ın bu açıklaması, 18 Aralık’ta Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P'yi" test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze Agni P nükleer başlık taşıyabiliyor.

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pakistan, haberler, füze, test