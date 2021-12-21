Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/pentagon-askerlerin-sosyal-medya-davranislarinin-aleyhlerinde-kullanilabilecegini-acikladi-1051960320.html
Pentagon, askerlerin sosyal medya davranışlarının aleyhlerinde kullanılabileceğini açıkladı
Pentagon, askerlerin sosyal medya davranışlarının aleyhlerinde kullanılabileceğini açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Aşırıcılıkla Mücadele Raporu'nda, ordu personelinin sosyal medya davranışlarından, katıldığı grup faaliyetlerine kadar pek çok... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T06:22+0300
2021-12-21T06:21+0300
dünya
abd
pentagon
sosyal medya
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_aaea00dba226940673ca0a6cb84f59ad.jpg
6 Ocak Kongre baskınında orduda görevli ve eski askerlerin yer almasından sonra Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aşırıcılıkla Mücadele Raporu ve askeri personele yönelik yeni talimatnamesini tamamladı.21 sayfalık raporda aşırıcılık ve aşırıcı faaliyetlere ilişkin tanımların yanı sıra Pentagon'un ordu içerisinde söz konusu olabilecek aşırıcı gruplaşmaları önlemek amacıyla silahlı kuvvetleri tarama yöntemlerine ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.Raporda, aşırıcı grupların hangileri olduğu listelenmedi ve herhangi bir gruba üyeliğin yasaklanmadığı ifade edildi ancak hangi faaliyet ve davranışların aşırıcı sayıldığına ilişkin detaylara yer verildi.Bir askerin yazılı, sözlü veya sosyal medyada iç terörizm, şiddet, seçilmiş hükümeti devirmek, anayasal düzene itaatsizlik gibi aşırıcı içerikleri beğenmesi, paylaşması veya bunlara yönelik ifadeler kullanması o askerin aşırıcı olarak nitelenmesine neden olacağı ifade edildi.Raporda bir kişinin askere alınması sırasında aşırıcılık taramasından geçirileceği kaydedilirken, yeni talimatnamede ordudan ayrılan askerler için de gerekli talimatların yer aldığı belirtildi.Konuyla ilişkin değerlendirmede bulunan Pentagon sözcüsü John Kirby, askeri personelin tüm sosyal medya hesaplarının merkezi bir sistemden ziyade birlik komutanının gerek gördüğü durumda bağlı bulunduğu birlik yönetimi tarafından inceleneceğini kaydetti.Ancak Kirby, söz konusu davranışların nasıl bir cezaya evrileceğine dair detay vermekten kaçındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_f2b5c76d2d6426175cf2574907d9b520.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pentagon, sosyal medya, denetim

Pentagon, askerlerin sosyal medya davranışlarının aleyhlerinde kullanılabileceğini açıkladı

06:22 21.12.2021
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Alexander Drago
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Aşırıcılıkla Mücadele Raporu'nda, ordu personelinin sosyal medya davranışlarından, katıldığı grup faaliyetlerine kadar pek çok özel bilgilerinin aşırıcılık ile mücadele kapsamında aleyhlerinde kullanılabileceği açıklandı.
6 Ocak Kongre baskınında orduda görevli ve eski askerlerin yer almasından sonra Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aşırıcılıkla Mücadele Raporu ve askeri personele yönelik yeni talimatnamesini tamamladı.
21 sayfalık raporda aşırıcılık ve aşırıcı faaliyetlere ilişkin tanımların yanı sıra Pentagon'un ordu içerisinde söz konusu olabilecek aşırıcı gruplaşmaları önlemek amacıyla silahlı kuvvetleri tarama yöntemlerine ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.
Raporda, aşırıcı grupların hangileri olduğu listelenmedi ve herhangi bir gruba üyeliğin yasaklanmadığı ifade edildi ancak hangi faaliyet ve davranışların aşırıcı sayıldığına ilişkin detaylara yer verildi.
Bir askerin yazılı, sözlü veya sosyal medyada iç terörizm, şiddet, seçilmiş hükümeti devirmek, anayasal düzene itaatsizlik gibi aşırıcı içerikleri beğenmesi, paylaşması veya bunlara yönelik ifadeler kullanması o askerin aşırıcı olarak nitelenmesine neden olacağı ifade edildi.
Raporda bir kişinin askere alınması sırasında aşırıcılık taramasından geçirileceği kaydedilirken, yeni talimatnamede ordudan ayrılan askerler için de gerekli talimatların yer aldığı belirtildi.
Konuyla ilişkin değerlendirmede bulunan Pentagon sözcüsü John Kirby, askeri personelin tüm sosyal medya hesaplarının merkezi bir sistemden ziyade birlik komutanının gerek gördüğü durumda bağlı bulunduğu birlik yönetimi tarafından inceleneceğini kaydetti.
Ancak Kirby, söz konusu davranışların nasıl bir cezaya evrileceğine dair detay vermekten kaçındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:22Pentagon, askerlerin sosyal medya davranışlarının aleyhlerinde kullanılabileceğini açıkladı
05:38Japonya'nın ABD askerleri için 5 yıllık ev sahibi ülke desteği 1 trilyon yen'i aşacak
05:04IMF, düşük gelirli 25 ülkeye borç yardımını uzattı
04:32Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü
04:08AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
03:37Taraftarları, koronavirüs aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
03:11New York borsası düşüşle kapandı
02:55Rus Dışişleri: Klyuşin'in Rusya'ya dönmesini sağlamak için çalışacağız
02:51Binali Yıldırım: Bütün dünya fakirleşti, iki ülke sadece ayakta kalabildi
02:43Rusya: Güvenlik garantisiyle ilgili önerimiz uluslararası ilişkilere yeni bir boyut ekledi
02:26İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası
02:15Merkez Bankası genelgesinde değişiklik
01:52Fatih Altaylı: Program yaptıran ben değilim ki görevine son vereyim
01:38Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu
01:37Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrail turu
01:29Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri İBB'nin davetinde bir araya geldi
01:28Emlak Vergisi'ne yüzde 18.1, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25 oranında zam
01:15DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 2022, salgını bitirdiğimiz yıl olmalı
01:11Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz
00:56Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?