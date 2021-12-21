https://tr.sputniknews.com/20211221/peskov-sputnik-vnin-dunyanin-70ten-fazla-ulkesinde-kullanilmasi-cok-buyuk-bir-basari-1051984550.html

Peskov: Sputnik V'nin dünyanın 70'ten fazla ülkesinde kullanılması çok büyük bir başarı

Peskov: Sputnik V'nin dünyanın 70'ten fazla ülkesinde kullanılması çok büyük bir başarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik V aşısının dünyanın 70'ten fazla ülkesinde kullanılmasının çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T18:32+0300

2021-12-21T18:32+0300

2021-12-21T18:32+0300

koronavirüs

dmitriy peskov

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sputnik v

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Peskov, "Bütçeleri dünyadaki birçok ülkenin bütçesiyle karşılaştırılabilir düzeydeki küresel şirketlerle rekabet ediyoruz. Bu şirketler, rakiplerine karşı her zaman dostça davranmıyor. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RDIF) aşıyı tüm bu engellerin üzerinden geçirdi, yetmiş küsur ülke bu aşıyı onayladı ve halihazırda kullanıyor. Bu çok büyük bir başarı" dedi.Bu arada Peskov, RDIF'in Ulusal Refah Fonu'nun kaynaklarını geri ödeme koşuluyla kullandığını söyledi.Ulusal Refah Fonu kaynaklarının kullanımının son derece hassas bir konu olduğunu kaydeden Peskov, "Ancak her halükarda, ekonomi için para gerekli, büyük projeler için para gerekli. Mevcut durumda RDIF'in kullandığı kanal, güvenli bir kanal ve kaynakları geri ödeme koşuluyla kullanma imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.Sputnik V aşısı, 4 milyar kişinin, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 71 ülkede onaylandı.Sputnik V, onaylandığı ülkelerin sayısı bakımından dünyanın en başarılı ikinci aşısı konumunda.

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dmitriy peskov, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v