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Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni mevduat planını değerlendirdi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni mevduat planını değerlendirdi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni döviz planını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T00:09+0300
2021-12-21T00:09+0300
ekonomi
faiz
dolar/tl
kur
özgür demirtaş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası TL mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurdu.Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni düzenlemeleri değerlendirdi.'Aslında dolar/TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu'Demirtaş, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
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faiz, dolar/tl, kur, özgür demirtaş

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni mevduat planını değerlendirdi

00:09 21.12.2021
© Fotoğraf : TwitterÖzgür Demirtaş
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni döviz planını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası TL mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurdu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni düzenlemeleri değerlendirdi.

'Aslında dolar/TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu'

Demirtaş, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"1) Arkadaşlar herkes bana bugün ne olduğunu ve görüşümü soruyor. Artık Türkiye ile ilgili konuşmadığımı. Alanım ile ilgili veya hobilerim ile ilgili Genel yazacağımı söylemiştim. Ancak Binlerce soru geliyor. Ülkede benden de iyi açıklayacak birçok insan vardır.
2) Ama sizi kırmamak için kısaca yazayım. Finans alanında bizim primary security dediğimiz ürünlerin yanında (mevduat, hisse, tahvil, emtia vs), bizim secondary security dediğimiz türev ürünleri vardır. Bu ürünlerin en ünlülerinden biri opsiyonlardır.
3) İki tip opsiyon vardır. ALIM opsiyonu ve SATIM opsiyonu. Alım opsiyonu yatırımcısına bir finansal ürünü belirli bir fiyattan alma hakkı verir. Örneğin Dolar/TL yi almak yerine onu ALMA hakkını alabilirsiniz.
4) Örneğin dolar/TL 4 iken siz dolar/TL yi 7 liradan alma hakkını yani ALIM opsiyonunu almış olabilirsiniz. Eğer dolar/TL 9'a çıkarsa siz 7'den alma hakkını kullanırsınız. Ve 7'den alıp 9 dan satınca edeceğiniz kar yanınızda kalır. SATIM opsiyonları da bunun tersidir.
5) Şimdi yukarıda anlattığım ALIM opsiyonunu alabilmenizin yanında bu opsiyonları başkasına satıyor da olabilirsiniz. Biz bunlara ÇIPLAK opsiyon işlemleri deriz.
6) Benim anladığım kadarı ile Hükümet şöyle yeni bir ürün çıkarmak istiyor. Yeni bir TL mevduat hesabı ama o hesabın sahibine aynı zamanda bir DOLAR alım opsiyonu satmış gibi oluyor. Diyelim ki kişinin 150 lirası var. O sırada da dolar/TL 15 lira (yani 10 doları var)
7) kişi 150 lirasını TL mevduatta tutuyor ama 15 lira seviyesinden de ALIM opsiyonu varmış gibi getiri elde ediyor. Yani dolar/TL vade sonunda 19 lira olsa aradaki 4 liradan doğan farkın mevduat sahibine verilmesi gibi. Şimdi bu nedir ve etkisi ne olur?
8) Aslında dolar/TL artışı oranında ekstra bir faiz artışıdır bu. Yani örtülü bir mevduat faizi gibi… Dolar/TL'deki düşüşün nedeni de bu faiz artışı… ikinci bir konu da bu ekstra faizin nereden ödeneceği? O da yeni para basarak ödenecek ise ekstra enflasyon anlamına gelebilir
9) 1970'lerde benzerlerinin yapılmış bir şey olduğunu biliyorum. Türkiye için Hayırlı olsun. Başka yorum yapmak istemiyorum. İyi geceler.
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