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Rus Dışişleri: Klyuşin'in Rusya'ya dönmesini sağlamak için çalışacağız
Rus Dışişleri: Klyuşin'in Rusya'ya dönmesini sağlamak için çalışacağız
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Lukyantsev, İsviçre'den ABD'ye sınır dışı edilen Rus iş insanı Klyuşin'in ülkesine geri dönmesini sağlamaya çalışacaklarını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T02:55+0300
2021-12-21T02:55+0300
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abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
isviçre
iade
iş insanı
vladislav klyuşin
grigoriy lukyantsev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, "Hiç şüphesiz Rus iş insanı Vladislav Klyuşin'in evine dönmesini sağlamak için çalışacağız. Ayrıca ona konsolosluk kurumları üzerinden yardım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Sputnik'e demeç veren Lukyantsev, Klyuşin hadisesinin, Rus vatandaşlarına yönelik açılan 'avın' devamı sayılıp sayılmayacağı sorusuna, "Evet, bu olay tam da o avın yeni bir bölümü" yanıtını verdi.İsviçre Adalet Bakanlığı, 18 Aralık'ta Rus iş insanı Vladislav Klyuşin'in ABD'ye sınır dışı edildiğini duyurmuştu.Açıklamaya göre Amerikan polisi, Klyuşin'i Zürih'te gözaltına alıp ona ABD'ye uçuşu sırasında da eşlik etmişti.Klyuşin, 21 Mart'ta ABD'nin talebi üzerine İsviçre'de tutuklanmıştı. Rus iş insanı, ABD'de 'suç ortaklarıyla birlikte çalıntı ve kamuya açık olmayan bilgilere dayalı değerli evraklarla içeriden bilgi ticaretiyle uğraşmakla' suçlanıyor.Klyuşin, medya takip ve enformasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren M13 şirketinin kurucusu.
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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, isviçre, iade, iş insanı, vladislav klyuşin, grigoriy lukyantsev

Rus Dışişleri: Klyuşin'in Rusya'ya dönmesini sağlamak için çalışacağız

02:55 21.12.2021
© AFP 2021 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Yuri Kadobnov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Lukyantsev, İsviçre'den ABD'ye sınır dışı edilen Rus iş insanı Klyuşin'in ülkesine geri dönmesini sağlamaya çalışacaklarını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, "Hiç şüphesiz Rus iş insanı Vladislav Klyuşin'in evine dönmesini sağlamak için çalışacağız. Ayrıca ona konsolosluk kurumları üzerinden yardım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e demeç veren Lukyantsev, Klyuşin hadisesinin, Rus vatandaşlarına yönelik açılan 'avın' devamı sayılıp sayılmayacağı sorusuna, "Evet, bu olay tam da o avın yeni bir bölümü" yanıtını verdi.
İsviçre Adalet Bakanlığı, 18 Aralık'ta Rus iş insanı Vladislav Klyuşin'in ABD'ye sınır dışı edildiğini duyurmuştu.
Açıklamaya göre Amerikan polisi, Klyuşin'i Zürih'te gözaltına alıp ona ABD'ye uçuşu sırasında da eşlik etmişti.
Klyuşin, 21 Mart'ta ABD'nin talebi üzerine İsviçre'de tutuklanmıştı. Rus iş insanı, ABD'de 'suç ortaklarıyla birlikte çalıntı ve kamuya açık olmayan bilgilere dayalı değerli evraklarla içeriden bilgi ticaretiyle uğraşmakla' suçlanıyor.
Klyuşin, medya takip ve enformasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren M13 şirketinin kurucusu.
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