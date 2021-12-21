https://tr.sputniknews.com/20211221/rusya-abd-ve-natonun-20-yillik-cevreleme-politikasina-karsi-son-bir-diplomasi-yolu-aciyor-1052034294.html

'Rusya, ABD ve NATO'nun 20 yıllık çevreleme politikasına karşı son bir diplomasi yolu açıyor'

'Rusya, ABD ve NATO'nun 20 yıllık çevreleme politikasına karşı son bir diplomasi yolu açıyor'

Mehmet Ali Güller'e göre, Rusya NATO'nun 20 yıllık çevreleme politikasına karşı son bir diplomasi yolu açıyor. ABD'nin Ukrayna merkezli cephe açarken Avrupa'yı... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T23:15+0300

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eksen

abd

rusya

ukrayna

çin

nato

yuriy uşakov

karadeniz

jake sullivan

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ABD ve NATO'nun Ukrayna üzerinden kopardığı fırtına Avrupa için ciddi çatışma riski taşıyan bir güvenlik sorununa dönüşürken, Rusya Federasyonu bu soruna muhataplarına müzakere zemini oluşturacak kapsamlı anlaşma taslaklarıyla yanıt verdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yönelik güvenlik garantileri sözleşmesi, diğer müttefiklerini de kapsayan NATO'ya yönelik olarak da güvenlik anlaşması taslaklarını sunarken, içeriklerini yayınladı.Washington'a resmen sunulan taslaklarla ilgili ilk temas Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a telefon görüşmesi oldu. Taslaklarda NATO'nun Rusya'yı çevreleyecek şekilde doğuya doğru genişlemeye son vermesi ve eski SSCB topraklarındaki askeri faaliyetlerden vazgeçmesi yer alıyor.Moskova, bir an önce görüşmelere başlamaya hazır olduğunu dile getirirken, sınırının dibindeki gelişmeler karşısında güvenlik kaygılarını karşılayacak hukuki güvenceler talep ediyor. Aksi halde gidişatın Rusya Federasyonu'nu askeri-teknik yanıt vermeye zorlayacağının altını çiziyor. Çin yönetiminin Rusya'nın destek açıklaması da dikkat çekiyor.ABD yönetiminden taslaklara yönelik ilk açıklamalar 'bizim de endişelelerimiz var' şekline bürünse de diyaloğa yeşil ışık yakar görünümünde. Resmi yanıtın gelecek hafta verilmesi bekleniyor. Bu arada Biden yönetiminin Rusya'ya yönelik sert ekonomik yaptırım tehditlerini somutlamaya çalıştığı yolunda haberler geliyor.Krizi Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.'ABD'nin yıllardır Ukrayna cephesi üzerinden Rusya karşıtlığı yarattığı düşünülürse...'Mehmet Ali Güller'e göre, Rusya açık bir biçimde NATO'nun 20 yıldır sınırlarına yaklaşma politikalarına karşı mücadele etme kararı aldı.. ABD'nin yıllardır Ukrayna cephesi üzerinden Rusya karşıtlığı yarattığı düşünüldüğünde gerginliğin tırmanma nedeninin daha iyi anlaşılacağını söyleyen Güller, Moskova'nın son bir diplomasi yolu açmak için güvenlik anlaşmaları önerdiğini belirtti:'ABD Ukrayna merkezli cephe açarken Avrupa'yı da böldü'Güller, ABD ve NATO'ya sunulan taslaklarda Rusya'nın iki 'olmazının' Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ile ittifakın eski Sovyet coğrafyasındaki askeri faaliyetleri olduğunu anımsatırken, ABD'nin tepkilerinin bir süre müzakereler yürütüleceğine işaret ettiği görüşünde. Washington'ın Doğu Avrupa'nın aksine Almanya merkezli Batı Avrupa'nın yeterli desteğini alamadığını söyleyen Güller, ABD'nin aslında Ukrayna merkezli bir cephe açarken Avrupa'yı da böldüğü değerlendirmesinde bulundu:‘Avrupa’nın Ukrayna’yı savunacak askeri kapasitesi yok; ABD'nin asıl sorunu Bulgaristan'ı angaje edememesi’Almanya'nın yeni hükümetinden verilen sert mesajlara rağmen Avrupa'nın Ukrayna'yı savunacak askeri kapasitesindeki sıkıntılara işaret eden Güller, ABD'nin bu konuda sadece Avrupa'nın batısını kazanma siyasetinin başarısız olmadığını, Karadeniz'de de sıkıntıları bulunduğunu anımsattı. Güller, Washington'ın Yunanistan ve Romanya'da üsleri bulunsa da Rusya karşıtlığı için Bulgaristan'ı tamamen angaje edemediğinin altını çizdi:'ABD'nin ittifaklarını henüz istediği gibi oluşturamaması, çok fazla ileri gitmesini engelleyici unsur'Güller, buna karşı Moskova'nın çok güçlü mesajlar verdiği görüşünde. ABD'nin Polonya'ya nükleer silah konuşlandırma olasılığına dair haberlere dikkat çeken Güller, Moskova'nın bunun da yanıtsız kalmayacağını açıkça dile getirdiğinin altını çizdi Güller'e göre ABD'nin ittifaklarını henüz istediği gibi oluşturamaması, çok fazla ileri gitmesini engelleyici unsur:‘Düşmanlaştırıcı politikalar Çin ve Rusya’nın daha çok işbirliği yapmasına neden oluyor’ABD yönetiminin artık Çin ve Rusya'yı 'birlikte uğraşacağı' güçler olarak gördüğünü söyleyen Güller, bu iki ülkenin ABD'nin 'demokrasi' normlarını eğip bükerek uyguladığı politikalar karşısında BMGK dahil de her platformda ABD'yi dengelemeye çalıştıklarını anımsattı. Hem Çin hem Rusya'nın üzerine gitmenin ABD'yi mevcut iktisadi, askeri ve siyasi gücünü, küresel liderlik yapabilme kapasitesini aşan bir durumda bıraktığı görüşündeki Güller, Washington'ın gelişmeleri müttefiklerini hizada tutmak için kullandığı değerlendirmesinde bulundu:‘ABD'nin Karadeniz'e istediğinde girebileceği uluslararası su muamelesi yapamayacağı yanıtı verilmeli'Güller, Karadeniz'de etkinliklerini sürdüreceklerini belirten Pentagon sözcüsü John Kirby'nin sözlerini de yorumladı. Karadeniz'in ABD'nin istediği gibi girebileceği bir deniz olmadığını ancak ABD'nin uzun zamandır burayı bir 'NATO gölü' kılmaya çalıştığını vurgulayan Güller, Ukrayna ve Gürcistan'ın bu açıdan önemine dikkat çekti. Güller, son NATO zirvesinde Karadeniz'de varlık artırımına dair kararı anımsatırken, buna hem Türkiye hem de komşu ülkelerin yanıt üretmemesi halinde son dönemdeki askeri hamleleriyle bir nevi 'sondaj' yapmış ABD'nin bunları referans alacağını dile getirdi:'Karadeniz konusu iktidar açısından sıkıntılı'Buna karşılık Güller'e göre Türkiye'nin Karadeniz konusundaki duruşu sıkıntılı. Erdoğan yönetiminin NATO'nun 14 Haziran bildirisine onay verdiğini anımsatan Güller, oysa Ankara'nın bu konuda egemen görüş olan 'Karadeniz Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin konusudur' tezinin altını çizmesi gerektiğini dile getirdi:

rusya

ukrayna

çin

karadeniz

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2021

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abd, rusya, ukrayna, çin, nato, yuriy uşakov, karadeniz, jake sullivan