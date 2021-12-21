https://tr.sputniknews.com/20211221/rusya-guvenlik-garantisiyle-ilgili-onerimiz-uluslararasi-iliskilere-yeni-bir-boyut-ekledi-1051958980.html

Rusya: Güvenlik garantisiyle ilgili önerimiz uluslararası ilişkilere yeni bir boyut ekledi

Rusya: Güvenlik garantisiyle ilgili önerimiz uluslararası ilişkilere yeni bir boyut ekledi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, güvenlik garantisiyle ilgili ABD ve NATO’ya yapılan önerinin uluslararası ilişkilere yeni bir boyut... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T02:43+0300

2021-12-21T02:43+0300

2021-12-21T02:43+0300

savunma

rusya

nato

sergey ryabkov

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Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, güvenlik garantisiyle ilgili ABD ve NATO’ya önerilen tedbirlerin emsalsiz olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Ryabkov, “O halde elimizdeki kartları açalım ve neyin ne olduğunu açıklayalım. Gelin bunu anlaşılır bir dille yapalım ki sadece diplomatlar değil, dobra dobra konuşanlar da anlasın” ifadesini kullandı.‘Endişelerimiz görmezden gelinirse askeri müdahaleye hazırız’Ryabkov ayrıca NATO’nun, güvenlik endişelerini görmezden gelmeye devam etmesi durumunda, askeri müdahaleye hazırız olduklarını dile getirdi.Bakan Yardımcısı, “Nasıl cevap vereceğimizi bulacağız. Buna, askeri ve askeri-teknik müdahale de dahil. Bunu doğruluyorum. Bizde endişeler uyandıran etkinlikleri, karşı tedbirlerle dengelemek zorunda kalacağız, çünkü bu etkinlikler riskleri artırıyor” şeklinde konuştu.Fakat Rusya’nın bu gelişmeyi önlemeye çalıştığının altını çizen Ryabkov, “Büyük sonuçlardan kaçınmak için diyaloga ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz” diye ekledi.

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rusya, nato, sergey ryabkov