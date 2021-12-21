Rusya: Güvenlik garantisiyle ilgili önerimiz uluslararası ilişkilere yeni bir boyut ekledi

Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, güvenlik garantisiyle ilgili ABD ve NATO’ya önerilen tedbirlerin emsalsiz olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Ryabkov, “O halde elimizdeki kartları açalım ve neyin ne olduğunu açıklayalım. Gelin bunu anlaşılır bir dille yapalım ki sadece diplomatlar değil, dobra dobra konuşanlar da anlasın” ifadesini kullandı.‘Endişelerimiz görmezden gelinirse askeri müdahaleye hazırız’Ryabkov ayrıca NATO’nun, güvenlik endişelerini görmezden gelmeye devam etmesi durumunda, askeri müdahaleye hazırız olduklarını dile getirdi.Bakan Yardımcısı, “Nasıl cevap vereceğimizi bulacağız. Buna, askeri ve askeri-teknik müdahale de dahil. Bunu doğruluyorum. Bizde endişeler uyandıran etkinlikleri, karşı tedbirlerle dengelemek zorunda kalacağız, çünkü bu etkinlikler riskleri artırıyor” şeklinde konuştu.Fakat Rusya’nın bu gelişmeyi önlemeye çalıştığının altını çizen Ryabkov, “Büyük sonuçlardan kaçınmak için diyaloga ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, güvenlik garantisiyle ilgili ABD ve NATO’ya yapılan önerinin uluslararası ilişkilere yeni bir boyut kazandırdığını belirtti.
Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, güvenlik garantisiyle ilgili ABD ve NATO’ya önerilen tedbirlerin emsalsiz olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uluslararası ilişkilere yeni bir boyut kazandırdığımızı düşünüyorum. Genel olarak, bu kadar önemli metinlerde, birçok sözleşmenin dayandığı çifte anlamların daha az olmasının taraftarıyım. Doğruya doğru eğriye eğir demeliyiz. Üstelik muhatap olduğumuz kişiler iki, üç, beş yıl önce gayri münasip sayılan, hatta tabu olan bir şeyi söylemekten hiç çekinmiyor.”
Ryabkov, “O halde elimizdeki kartları açalım ve neyin ne olduğunu açıklayalım. Gelin bunu anlaşılır bir dille yapalım ki sadece diplomatlar değil, dobra dobra konuşanlar da anlasın” ifadesini kullandı.
‘Endişelerimiz görmezden gelinirse askeri müdahaleye hazırız’
Ryabkov ayrıca NATO’nun, güvenlik endişelerini görmezden gelmeye devam etmesi durumunda, askeri müdahaleye hazırız olduklarını dile getirdi.
Bakan Yardımcısı, “Nasıl cevap vereceğimizi bulacağız. Buna, askeri ve askeri-teknik müdahale de dahil. Bunu doğruluyorum. Bizde endişeler uyandıran etkinlikleri, karşı tedbirlerle dengelemek zorunda kalacağız, çünkü bu etkinlikler riskleri artırıyor” şeklinde konuştu.
Fakat Rusya’nın bu gelişmeyi önlemeye çalıştığının altını çizen Ryabkov, “Büyük sonuçlardan kaçınmak için diyaloga ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz” diye ekledi.