https://tr.sputniknews.com/20211221/rusya-lideri-putin-ve-almanyanin-yeni-basbakani-scholz-telefonda-gorustu-1051988801.html

Rusya lideri Putin ve Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz telefonda görüştü

Rusya lideri Putin ve Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T20:38+0300

2021-12-21T20:38+0300

2021-12-21T20:38+0300

politika

rusya

vladimir putin

almanya

olaf scholz

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, muhatabını Federal Şansölye görevindeki faaliyetinin başlaması vesilesiyle tebrik etti. Her iki taraf, Rusya-Almanya bağlarını daha fazla geliştirmeye ve çeşitli kanallar aracılığıyla temasları sürdürmeye duyulan ilgiyi dile getirdi. Bu bağlamda, Olaf Scholz’un, Hamburg Belediye Başkanıyken St. Petersburg ile kardeş şehir ilişkileriyle ilgilendiği kaydedildi” ifadesine yer verildi.NATO’nun doğuya genişlemesini ve Rusya’ya komşu ülkelere saldırı amaçlı silahların yerleştirilmesini önleyecek uzun vadeli, yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri önerileri hakkında Scholz’a bilgi verildiği aktarılan açıklamada, “Bu bağlamda, Almanya dahil Batı partnerlere iletilen, Rusya ile ABD arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma taslakları ile Rusya ve NATO üye ülkeleri için güvenlik önlemleri anlaşma metninin içeriğine ilişkin ayrıntılı yorumlara yer verildi” dendi.Putin, Rusya’nın gündeme getirdiği tüm konularda ciddi müzakerelerin yapılacağı ümidi dile getirdi.Scholz’un talebi üzerine Ukrayna’daki durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede, Putin’in ayrıntılı biçimde bu yöndeki durum hakkında bilgi verdiğini belirten Kremlin’in açıklamasına göre Rus lideri, “Kiev’in 2015 tarihli Minsk Anlaşması’ndaki yükümlülüklerini yerine getirmekten inatla kaçmaya devam ettiğini ve bunun, Normandiya Formatı’ndaki yeni olası zirvenin yapılmasına engel olduğunu” vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/almanya-basbakani-scholz-kuzey-akim-konusunda-karar-alman-makamlari-tarafindan-verilecektir-1051854128.html

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