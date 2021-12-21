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Rusya: Özel Amerikan askeri şirketleri Ukrayna’nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlıyor
Rusya: Özel Amerikan askeri şirketleri Ukrayna’nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlıyor
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T14:34+0300
2021-12-21T15:03+0300
abd
rusya
ukrayna
sergey şoygu
kimyasal madde
özel şirket
nato
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Savunma Bakanlığı yönetim kurulunun genişletilmiş toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Tespit edilemeyen kimyasal bileşenlerin bulunduğu depolama tankları, provokasyon yapmak üzere Avdeyevka ve Krasnıy Liman şehirlerine ulaştırıldı” diye konuştu. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Donetsk bölgesinde, Ukrayna özel kuvvetlerine eğitim veren yaklaşık 120 Amerikan özel askeri şirket çalışanı bulunuyor.‘ABD, Rusya sınırlarının yakınında öncü askeri varlığını artırıyor’ ABD'nin Rusya sınırlarının yakınında askeri varlığını artırdığına dikkat çeken Şoygu, Doğu Avrupa ülkelerinde yaklaşık 8 bin askerin yer aldığı Amerikan birliklerinin konuşlandırıldığını vurguladı: "Dünyada askeri-politik gerilim tırmanmaya devam ediyor. Rusya'nın batı ve doğu sınırlarında tansiyon yükseliyor. ABD, Rusya sınırlarının yakınındaki öncü askeri varlığını artırıyor. Doğu Avrupa ülkelerinde, toplam sayısı yaklaşık 8 bin asker olan Amerikan birlikleri dönüşümlü olarak konuşlandırılıyor."‘NATO’nun Rusya yakınlarındaki tatbikatlarının boyutları artıyor, göreceli nükleer füze atışları yapılıyor’ Orgeneral Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD ve NATO, Rusya yakınlarındaki askeri eğitim faaliyetlerinin boyutunu ve yoğunluğunu kasıtlı olarak artırıyor. Bu tatbikatlarda giderek artan sıklıkla stratejik uçaklar kullanılıyor, bizdeki tesislere yönelik göreceli nükleer füze atışları icra ediliyor. Uçaklarının Rusya sınırlarının yakınındaki uçuşlarının sayısı iki katından fazla arttı.”
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abd, rusya, ukrayna, sergey şoygu, kimyasal madde, özel şirket, nato

Rusya: Özel Amerikan askeri şirketleri Ukrayna’nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlıyor

14:34 21.12.2021 (güncellendi: 15:03 21.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Savunma Bakanlığı yönetim kurulunun genişletilmiş toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Tespit edilemeyen kimyasal bileşenlerin bulunduğu depolama tankları, provokasyon yapmak üzere Avdeyevka ve Krasnıy Liman şehirlerine ulaştırıldı” diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Donetsk bölgesinde, Ukrayna özel kuvvetlerine eğitim veren yaklaşık 120 Amerikan özel askeri şirket çalışanı bulunuyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
SAVUNMA
Putin: ABD'nin hasmane adımlarına karşı uygun askeri-teknik önlemleri alacağız, buna hakkımız var
13:53

‘ABD, Rusya sınırlarının yakınında öncü askeri varlığını artırıyor’

ABD'nin Rusya sınırlarının yakınında askeri varlığını artırdığına dikkat çeken Şoygu, Doğu Avrupa ülkelerinde yaklaşık 8 bin askerin yer aldığı Amerikan birliklerinin konuşlandırıldığını vurguladı: "Dünyada askeri-politik gerilim tırmanmaya devam ediyor. Rusya'nın batı ve doğu sınırlarında tansiyon yükseliyor. ABD, Rusya sınırlarının yakınındaki öncü askeri varlığını artırıyor. Doğu Avrupa ülkelerinde, toplam sayısı yaklaşık 8 bin asker olan Amerikan birlikleri dönüşümlü olarak konuşlandırılıyor."

‘NATO’nun Rusya yakınlarındaki tatbikatlarının boyutları artıyor, göreceli nükleer füze atışları yapılıyor’

Orgeneral Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD ve NATO, Rusya yakınlarındaki askeri eğitim faaliyetlerinin boyutunu ve yoğunluğunu kasıtlı olarak artırıyor. Bu tatbikatlarda giderek artan sıklıkla stratejik uçaklar kullanılıyor, bizdeki tesislere yönelik göreceli nükleer füze atışları icra ediliyor. Uçaklarının Rusya sınırlarının yakınındaki uçuşlarının sayısı iki katından fazla arttı.”
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