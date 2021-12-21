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https://tr.sputniknews.com/20211221/rusya-turkiye-ile-suriyenin-kuzeyi-hakkinda-siki-temas-halindeyiz--1051963038.html
Rusya: Suriye’nin kuzeyi hakkında Türkiye ile sıkı temas halindeyiz
Rusya: Suriye’nin kuzeyi hakkında Türkiye ile sıkı temas halindeyiz
Astana formatındaki görüşmelerin başladığı Nursultan’da konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Moskova’nın Suriye’nin kuzeyindeki durumla ilgili... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T10:23+0300
2021-12-21T10:26+0300
rusya
suriye
kazakistan
türkiye
idlib
aleksandr lavrentyev
nursultan
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Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da bugün Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler başladı. İki gün sürecek görüşmelerde garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin yanı sıra Suriye hükümeti, Suriye silahlı muhalefeti ve BM’den temsilciler yer alıyor. Gazetecilere konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, “Türk partnerlerimizle kuzeydeki, kuzeybatıdaki durumu düzeltmek için sıkı temas halindeyiz. Türk tarafı tüm yükümlülüklerini yerine getirmedi, ancak bu sürece aktif şekilde katkıda bulunmak istediklerini görüyoruz” dedi. Lavrentyev, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması için önkoşulların mevcut olduğunu ifade etti. Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, önemli bir kısmı hala silahlı oluşumların elinde kalan tek yer. Bölgede 2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. İdlib’de Türk ordusuna ait gözlem noktaları bulunuyor, Rusya ve Türkiye liderlerinin 5 Mart 2020’de Moskova’da vardığı anlaşmalar doğrultusunda ortak devriyeler gerçekleştiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211220/turkiye-sam-ve-suriyeli-muhaliflerin-heyetleri-gorusmeler-icin-kazakistanda---1051940574.html
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rusya, suriye, kazakistan, türkiye, idlib, aleksandr lavrentyev, nursultan

Rusya: Suriye’nin kuzeyi hakkında Türkiye ile sıkı temas halindeyiz

10:23 21.12.2021 (güncellendi: 10:26 21.12.2021)
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Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Astana formatındaki görüşmelerin başladığı Nursultan’da konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Moskova’nın Suriye’nin kuzeyindeki durumla ilgili olarak Ankara ile sıkı temas halinde olduklarını ifade etti.
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da bugün Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler başladı. İki gün sürecek görüşmelerde garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin yanı sıra Suriye hükümeti, Suriye silahlı muhalefeti ve BM’den temsilciler yer alıyor.
Gazetecilere konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, “Türk partnerlerimizle kuzeydeki, kuzeybatıdaki durumu düzeltmek için sıkı temas halindeyiz. Türk tarafı tüm yükümlülüklerini yerine getirmedi, ancak bu sürece aktif şekilde katkıda bulunmak istediklerini görüyoruz” dedi. Lavrentyev, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması için önkoşulların mevcut olduğunu ifade etti.
Suriye Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
Türkiye, Şam ve Suriyeli muhaliflerin heyetleri görüşmeler için Kazakistan’da
Dün, 16:03
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, önemli bir kısmı hala silahlı oluşumların elinde kalan tek yer. Bölgede 2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. İdlib’de Türk ordusuna ait gözlem noktaları bulunuyor, Rusya ve Türkiye liderlerinin 5 Mart 2020’de Moskova’da vardığı anlaşmalar doğrultusunda ortak devriyeler gerçekleştiriliyor.
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