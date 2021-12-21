https://tr.sputniknews.com/20211221/rusyada-calisan-gocmenler-icin-elektronik-parmak-izi-iceren-calisma-patenti-uygulamasi-getirildi-1051987203.html

Rusya’da çalışan göçmenler için elektronik parmak izi içeren çalışma patenti uygulaması getirildi

Rusya’da çalışan göçmenler için elektronik parmak izi içeren çalışma patenti uygulaması getirildi

Rusya’ya çalışmak amacıyla gelen göçmenler için, hamilinin yüzünün elektronik görüntüsünü ve parmak izlerini içeren çipli kart biçiminde çalışma patenti... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T19:42+0300

2021-12-21T19:42+0300

2021-12-21T19:46+0300

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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan talimatname metninde, Rusya’ya çalışmak amacıyla gelen göçmenler için hamilinin yüzünün elektronik görüntüsünü ve parmak izlerini içeren çipli kart biçiminde çalışma patenti uygulamasının başlatıldığı belirtildi.Belgede, “Rusya Federasyonu'na vize alma gerekliliği olmaksızın gelen yabancı vatandaşa veya vatansız kişiye verilen çalışma patenti şeklinin elektronik veri taşıyıcısı içeren kart olarak onaylanması” ifadelerine yer verildi.Belgeye göre karta yerleştirilen temassız arayüze sahip bir mikro devre, çalışma patentinde belirtilen tüm bilgilerin yanı sıra ‘hamilinin biyometrik kişisel verilerini’, yani ‘bu kişinin kimliğinin tespit edilmesi için uygun’ yüzünün elektronik görüntüsünü ve iki elinin ikişer parmak izinin görüntüsünü içerecek.Bu verilere ek olarak çalışma patentinde, belge sahibinin çalışma geçmişine ilişkin bilgiler de yer alacak.Talimatname, 29 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek.

https://tr.sputniknews.com/20210608/rusyada-yabancilarin-asilanmasi-gocmen-iscilerle-baslayacak-1044680389.html

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rusya, göçmen, işçi, kayıt