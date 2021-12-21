https://tr.sputniknews.com/20211221/rusyada-yaklasik-76-milyon-kisiye-koronavirus-asisi-yapildi-1051980137.html

Rusya’da yaklaşık 76 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı

Rusya’da yaklaşık 76 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yaklaşık 76 milyon kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu, 70 milyondan fazla kişinin de aşının ikinci dozunu yaptırdığını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:21+0300

2021-12-21T17:21+0300

2021-12-21T17:21+0300

koronavirüs

rusya

aşılama

kovid-19

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Koronavirüs salgınıyla mücadele konulu bir toplantıda konuşan Muraşko, “Şu an itibaryla yeterli miktarda aşımız mevcut. Aşının ilk dozunu yaklaşık 76 milyon vatandaşımız yaptırdı, bunlardan 70 milyondan fazlası ikinci dozu da yaptırdı” dedi.Muraşko, tekrar aşılanmanın koronavirüsün Omicron varyantına karşı korunmak için antikor seviyesini artırdığını belirtti.“Bir dizi araştırma gerçekleştirdik. Araştırmalara göre tekrar aşılanma, yani takviye doz koruyucu antikor seviyesini çok etkili biçimde artırıyor, halkı virüsten koruyor” diyen Muraşko, çalışmalar sırasında Omicron varyantıyla ilgili incelemelerin yapıldığını ekledi.Muraşko’ya göre, koronavürüsün Omicron varyantının bulaştığı kişilerde, boğaz ağrısı, yüksek ateş gibi grip sırasında görülen semptomlara rastlanıyor.‘Sputnik V ve Sputnik Light aşıları Omicron varyantından koruyor’Muraşko, Sputnik V aşısının ardından takviye doz olarak tek bileşenli versiyonu Sputnik Light’ın uygulanmasının Omicron varyantına karşı koruma sağladığını belirtti.‘Yaklaşık 10 milyon kişiye takviye doz yapıldı’Organizmada koruyuculuğu sağlamak için altı ay sonra takviye dozun yapılması gerektiğini kaydeden Muraşko, yaklaşık 10 milyon Rus vatandaşının takviye dozu yaptırdığını söyledi

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rusya, aşılama, kovid-19