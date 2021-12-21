https://tr.sputniknews.com/20211221/sahte-icki-zehirlenmesinde-erken-tani-mumkun-hangi-belirtilere-dikkat-edilmeli-1051983903.html

Sahte içki zehirlenmesinde erken tanı mümkün: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

Sahte içki zehirlenmesinde erken tanı mümkün: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

KTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin "Hastalarda alkol tüketiminden sonra erken dönemde görme bulanıklığı, halsizlik, baş ağrısı, kusma gibi bulgular... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T18:14+0300

2021-12-21T18:14+0300

2021-12-21T18:15+0300

türkiye

sahte içki

alkol

erken teşhis

belirti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1043035347_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_8f6a30451ad3b60642cda0fbeff923ad.jpg

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde sahte içki zehirlenmeleri ve ölüm haberleri geldiğine dikkati çekti.Trabzon'da şu anda 4 hastanın metil alkol zehirlenmesiyle takip edildiğini, bunlardan birinin yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisinin tamamlandığını, bu hastanın servise transferinin planlandığını bildiren Şahin, "Hastanın sadece görme kısıtlılığı bulunmaktadır. Diğer 3 hastanın ise acil serviste tedavi ve takipleri tamamlanmak üzere. Sadece 2 hastanın görme ile ilgili şikayetleri devam etmekte olup taburcu olmaları planlanmaktadır" bilgisini paylaştı.Şahin, alkollü içki tüketiminde kullanılabilen tek alkol maddesinin etil alkol olduğu, fabrikalarda orijinal olarak üretilmeyen, sahte, kaçak üretilen alkollü içkilerde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasının ölümcül zehirlenmelere yol açtığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:Metil alkolün, vücuda giriş yaptıktan sonra karaciğerde parçalandığını ve formik asit adı verilen ölümcül zehirlenmeye sebep olan maddenin ortaya çıktığı aktaran Şahin, bu maddenin kanda asit seviyesini artırdığını, göz ve beyin hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasar meydana getirdiğini belirtti.Şahin, metil alkol içen kişilerde görülen şikayetlere ilişkin şu bilgileri verdi:Tüketilen içkinin sahte olup olmadığını anlamanın zorluğuna işaret eden Şahin, "Maalesef tadından anlamak mümkün değil. Tüketilecek içki, mutlaka yetkin bayilerden ve satış noktalarından alınmalıdır. Alındıktan sonra şişenin orijinal barkodu, bandrolü, miktarı, berraklığı, fiyatı, kapağının veya şişenin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kişiler eğer tüketimden sonra sayılan şikayetleri yaşıyor veya şüphe duyuyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadesini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sahte içki, alkol, erken teşhis, belirti