Sanatçı Sezai Aydın'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı

"Basında yer alan ‘coronadan vefat etti’ haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."