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Sanatçı Sezai Aydın'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı
Sanatçı Sezai Aydın'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, babasının Koronavirüs'ten değil kalp yetmezliğinden hayatını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T12:31+0300
2021-12-21T12:31+0300
yaşam
oyuncu
sanatçı
korona
diyabet
koronavirüs
şeker hastalığı
sezai aydın
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John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Rober de Niro gibi oyuncuları seslendiren Sezai Aydın dün yaşamını yitirdi. Kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın’ı kanser nedeniyle kaybeden Sezai Aydın’ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.Babasının Kovid-19 nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20211113/prof-dr-saatci-kovid-19-salginindan-sonra-kanser-vakalarinda-artis-bekleniyor-1050756103.html
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oyuncu, sanatçı, korona, diyabet, koronavirüs, şeker hastalığı, sezai aydın

Sanatçı Sezai Aydın'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı

12:31 21.12.2021
© AASezai Aydın
Sezai Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, babasının Koronavirüs'ten değil kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini söyledi.
John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Rober de Niro gibi oyuncuları seslendiren Sezai Aydın dün yaşamını yitirdi.
Kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın’ı kanser nedeniyle kaybeden Sezai Aydın’ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Babasının Kovid-19 nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Basında yer alan ‘coronadan vefat etti’ haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."
Rusya- Koronavirüs- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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