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Soylu: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan şaklabanlar var, alenen casusluk yapıyorlar
Soylu: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan şaklabanlar var, alenen casusluk yapıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakaret eden... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:'Tarihin en büyük terör kuşatması ile karşı karşıyayız'
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ak parti, süleyman soylu, açıklama, ajanlık

Soylu: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan şaklabanlar var, alenen casusluk yapıyorlar

11:58 21.12.2021 (güncellendi: 11:59 21.12.2021)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakaret eden şaklabanları var. Üzerine elbise alacak olmayan adam yüzlerce kişiyi yanında çalıştırıyor. Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen bu ülkenin topraklarına ve insanlarına hakaret ediyorlar" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.
Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Batı dünyası bir cinnet halinde. İçerisindeki uzantılar ile bizi bazı terör örgütleri ile yan yana getirmeye çalışırken dünyanın en kanlı terör örgütüne para veriyorlar, silah veriyorlar kimsenin çıtı çıkmıyor.
Ben ABD vatandaşı olsam ülkemden ve devletimden utanırım. AB vatandaşı olsam terör örgütlerine verdiği destek utanır ve hesabını sorarım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da onlara öykünenlerin sayısı bir elin parmaklarından fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Batıyı bir tapınak haline getirenlerin sayısının bir elin parmaklarından fazla olduğunu hepimiz biliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hakaret eden şaklabanları var. Hiç Kimsenin aklına gelmez mi üzerine elbise alacak parası olmayan adam yüzlerce kişiyi yanında çalıştırıyor. Bu nasıl çalıştırıyor?
Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen bu ülkenin topraklarına ve insanlarına hakaret ediyorlar. Bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara’nın göbeğinde dünyanın en büyük ülkesi addedilen elçiden aldıkları talimatla ülkeyi karıştırmak için her şeyi yapıyorlar. Her şey açık.

'Tarihin en büyük terör kuşatması ile karşı karşıyayız'

Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. ABD Büyükelçisi ile 4-5 kere oturacaksın bunu göstereceksin. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin. Şehidine gazine her türlü küfrü edeni yanında tutacaksın sonra da bu millete bunu unutturmaya çalışacaksın. Cumhuriyetin 1. asrı bize emanet edildi. Bu iş büyükelçilere Türkiye’yi şikayet ederek olmaz. Bu asıl millet vicdanlı bir millettir. Tarihin en büyük terör kuşatması ile karşı karşıyayız.
Uyuşturucu ile en büyük mücadeleyi veriyoruz. Cezaevlerinde 35 bin kişi vardı bugün 99 bin kişi var.
Bir tek faili meçhul cinayet göstereceksiniz. Siz insan haklarını, demokrasiyi istismar ettiniz. Sabah akşam iftira edeceksiniz sonra arka kapıdan dolanıp yalakalık yapacaksınız, biz bunları görüyoruz.
Terör örgütleri son 15-20 yılda nasıl bu kadar semirebildi. Geçen yıl yakaladığımız 86 ton bu yıl 56 ton esrarı getiren bizler değiliz. Yarım yüzyıldır Afganistan ile uğraştılar ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Suriye ile Irak’ı 2 terör örgütüne teslim et. İran’a ambargo uygula sonra da Türkiye’yi boğmaya çalış. Bunları dikkatle izlemek durumdayız. Türkiye birçok terör örgütü ile mücadele eden belki de tek ülkedir. Terörü kaynağında kurutuyoruz.
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