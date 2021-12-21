Soylu: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan şaklabanlar var, alenen casusluk yapıyorlar

Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. ABD Büyükelçisi ile 4-5 kere oturacaksın bunu göstereceksin. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin. Şehidine gazine her türlü küfrü edeni yanında tutacaksın sonra da bu millete bunu unutturmaya çalışacaksın. Cumhuriyetin 1. asrı bize emanet edildi. Bu iş büyükelçilere Türkiye’yi şikayet ederek olmaz. Bu asıl millet vicdanlı bir millettir. Tarihin en büyük terör kuşatması ile karşı karşıyayız. Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. ABD Büyükelçisi ile 4-5 kere oturacaksın bunu göstereceksin. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin. Şehidine gazine her türlü küfrü edeni yanında tutacaksın sonra da bu millete bunu unutturmaya çalışacaksın. Cumhuriyetin 1. asrı bize emanet edildi. Bu iş büyükelçilere Türkiye’yi şikayet ederek olmaz. Bu asıl millet vicdanlı bir millettir. Tarihin en büyük terör kuşatması ile karşı karşıyayız.

Uyuşturucu ile en büyük mücadeleyi veriyoruz. Cezaevlerinde 35 bin kişi vardı bugün 99 bin kişi var. Uyuşturucu ile en büyük mücadeleyi veriyoruz. Cezaevlerinde 35 bin kişi vardı bugün 99 bin kişi var.

Bir tek faili meçhul cinayet göstereceksiniz. Siz insan haklarını, demokrasiyi istismar ettiniz. Sabah akşam iftira edeceksiniz sonra arka kapıdan dolanıp yalakalık yapacaksınız, biz bunları görüyoruz. Bir tek faili meçhul cinayet göstereceksiniz. Siz insan haklarını, demokrasiyi istismar ettiniz. Sabah akşam iftira edeceksiniz sonra arka kapıdan dolanıp yalakalık yapacaksınız, biz bunları görüyoruz.