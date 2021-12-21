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Suyu kuruyan Beyşehir Gölü’ne kamyonlarla kar döküldü
Suyu kuruyan Beyşehir Gölü’ne kamyonlarla kar döküldü
Beyşehir ilçe merkezinde iş makinesiyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenip kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü'ne... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:37+0300
2021-12-21T16:37+0300
türkiye
kar
su
beyşehir
göl
belediye
kuraklık
çalışma
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Konya Beyşehir’de geçen hafta sonu etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı. Belediyle, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaptı. İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilen Beyşehir Gölü’ne götürülüp döküldü.Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, tepelerdeki mahallelerimizde 70 santimetrelere varan dağlarda ise 3- 4 metreyi bulan kar yağışı var. Ümit ediyoruz ki sürekli yağışın olacağı bir kar dönemine girdik. Çarşıda caddelerde topladığımız tepecikler haline getirdiğimiz bu karları Beyşehir Gölü’nün kıyısına koyduk. Amacımız göle takviye yapıp su seviyesini yükseltmektir. Beyşehir Gölü’nün su seviye kodu bu yıl 1123.90ları görür ümit ediyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211221/egirdir-golu-9-santim-yukseldi-1051969805.html
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kar, su, beyşehir, göl, belediye, kuraklık, çalışma

Suyu kuruyan Beyşehir Gölü’ne kamyonlarla kar döküldü

16:37 21.12.2021
© DHASuyu kuruyan Beyşehir Gölü’ne kamyonlarla kar döküldü
Suyu kuruyan Beyşehir Gölü’ne kamyonlarla kar döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© DHA
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Beyşehir ilçe merkezinde iş makinesiyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenip kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü'ne götürülerek döküldü.
Konya Beyşehir’de geçen hafta sonu etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı.
Belediyle, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaptı. İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilen Beyşehir Gölü’ne götürülüp döküldü.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, tepelerdeki mahallelerimizde 70 santimetrelere varan dağlarda ise 3- 4 metreyi bulan kar yağışı var. Ümit ediyoruz ki sürekli yağışın olacağı bir kar dönemine girdik. Çarşıda caddelerde topladığımız tepecikler haline getirdiğimiz bu karları Beyşehir Gölü’nün kıyısına koyduk. Amacımız göle takviye yapıp su seviyesini yükseltmektir. Beyşehir Gölü’nün su seviye kodu bu yıl 1123.90ları görür ümit ediyorum" dedi.
Eğirdir Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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