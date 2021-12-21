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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211221/taliban-baskent-kabilde-billboardlardaki-fotograflari-silmeye-basladi-1051971162.html
Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı
Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı
Afganistan'da Taliban yönetimi, başkent Kabil'de, billboardlardaki 'şeriat kurallarına uymayan' fotoğrafların silinmeye başlandığını duyurdu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T14:02+0300
2021-12-21T14:08+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kabil
billboard
şeriat
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Taliban yönetiminin Kabil Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kabil'de billboardlardaki şeriat kurallarına uymayan fotoğrafları silme işlemlerinin başladığı bildirildi.Açıklamada, toplumun tüm kesimine saygı gösterilmesinin yanı sıra billboard ve reklamlarda da etik ilkelere uyulması gerektiği kaydedildi.Belediye tarafından paylaşılan görüntülerde ise özellikle kadın fotoğraflarının yer aldığı billboard ve reklam panolarının temizlendiği görüldü.15 Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.Taliban yönetimi ise erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.Ayrıca Taliban geçici hükümeti Kadın İşleri Bakanlığı'nı kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım'da yayımladığı bir açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunucuların İslami hicaba riayet etmesi istenmişti.Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasından önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an ise sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211218/taliban-yonetimi-afgan-multecilere-eve-donus-cagrisi-yapti-1051895981.html
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afganistan, taliban, kabil, billboard, şeriat

Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı

14:02 21.12.2021 (güncellendi: 14:08 21.12.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı
Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Afganistan'da Taliban yönetimi, başkent Kabil'de, billboardlardaki 'şeriat kurallarına uymayan' fotoğrafların silinmeye başlandığını duyurdu.
Taliban yönetiminin Kabil Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kabil'de billboardlardaki şeriat kurallarına uymayan fotoğrafları silme işlemlerinin başladığı bildirildi.
Açıklamada, toplumun tüm kesimine saygı gösterilmesinin yanı sıra billboard ve reklamlarda da etik ilkelere uyulması gerektiği kaydedildi.
Belediye tarafından paylaşılan görüntülerde ise özellikle kadın fotoğraflarının yer aldığı billboard ve reklam panolarının temizlendiği görüldü.
15 Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.
Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.
Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.
Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.
Taliban yönetimi ise erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.
Ayrıca Taliban geçici hükümeti Kadın İşleri Bakanlığı'nı kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.
Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım'da yayımladığı bir açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunucuların İslami hicaba riayet etmesi istenmişti.
Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasından önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an ise sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.
Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.
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