https://tr.sputniknews.com/20211221/taraftarlari-koronavirus-asisinin-3-dozunu-oldugunu-aciklayan-trumpi-yuhaladi-1051959613.html
Taraftarları, koronavirüs aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
Taraftarları, koronavirüs aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T03:37+0300
2021-12-21T03:37+0300
2021-12-21T03:37+0300
dünya
abd
donald trump
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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Trump, eski Fox News Sunucusu Billy O'Reilly'nin hazırlayıp sunduğu canlı röportaj programının Dallas'ta düzenlenen bölümüne konuk oldu.O'Reilly'nin "Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu oldunuz mu?" sorusuna Trump, "Evet, onu da oldum" yanıtını verdi.Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başladı. Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalıştı.ABD'de uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor.Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211220/trump-hakkinda-yolsuzluk-sorusturmasi-yuruten-new-york-bassavcisina-karsi-dava-acti-1051950480.html
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abd, donald trump, koronavirüs aşısı, üçüncü doz
Taraftarları, koronavirüs aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisiyle karşılandı.
Trump, eski Fox News Sunucusu Billy O'Reilly'nin hazırlayıp sunduğu canlı röportaj programının Dallas'ta düzenlenen bölümüne konuk oldu.
O'Reilly'nin "Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu oldunuz mu?" sorusuna Trump, "Evet, onu da oldum" yanıtını verdi.
Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başladı. Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın" diyerek yatıştırmaya çalıştı.
ABD'de uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor.
Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.