https://tr.sputniknews.com/20211221/tartistigi-otobus-soforunu-bicaklamak-icin-taksi-tuttu-1051983021.html

Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu

Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu

Diyarbakır'da Kadri K. bindiği otobüste şoför Mehmet Cingöz'le tartışınca araçtan indirildi. Mehmet K. taksi tutarak gittiği son durakta Mehmet Cingöz'ü... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:59+0300

2021-12-21T17:59+0300

2021-12-21T17:59+0300

türkiye

diyarbakır büyükşehir belediyesi

otobüs

taksi

yolcu

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Diyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz’ü bıçakla yaraladı. Kadri K. gözaltına alınırken, olay otobüsün dış kamerasına yansıdı.Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasındaki otobüs durağında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü arızalanınca şoför Mehmet Cingöz, hızını düşürmek zorunda kaldı. Bu nedenle yolculardan Kadri K. ile Mehmet Cingöz arasında tartışma çıktı. Yolcuların da araya girmesiyle Kadri K. otobüsten indirildi.Kadri K., taksiye binerek otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Kadri K. bir süre sonra durağa gelen Mehmet Cingöz’ü parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan başka bir aracın sürücüsü Ramazan Akçil'in de 2 parmağını kırdı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Kadri K., polis tarafından olayda kullanılan suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

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diyarbakır büyükşehir belediyesi, otobüs, taksi, yolcu