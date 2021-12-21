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Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu
Diyarbakır'da Kadri K. bindiği otobüste şoför Mehmet Cingöz'le tartışınca araçtan indirildi. Mehmet K. taksi tutarak gittiği son durakta Mehmet Cingöz'ü... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:59+0300
2021-12-21T17:59+0300
türkiye
diyarbakır büyükşehir belediyesi
otobüs
taksi
yolcu
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Diyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz’ü bıçakla yaraladı. Kadri K. gözaltına alınırken, olay otobüsün dış kamerasına yansıdı.Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasındaki otobüs durağında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü arızalanınca şoför Mehmet Cingöz, hızını düşürmek zorunda kaldı. Bu nedenle yolculardan Kadri K. ile Mehmet Cingöz arasında tartışma çıktı. Yolcuların da araya girmesiyle Kadri K. otobüsten indirildi.Kadri K., taksiye binerek otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Kadri K. bir süre sonra durağa gelen Mehmet Cingöz’ü parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan başka bir aracın sürücüsü Ramazan Akçil'in de 2 parmağını kırdı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Kadri K., polis tarafından olayda kullanılan suç aleti bıçakla gözaltına alındı.
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diyarbakır büyükşehir belediyesi, otobüs, taksi, yolcu

Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu

17:59 21.12.2021
© DHADiyarbakır’da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz’ü bıçakla yaraladı
Diyarbakır’da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz’ü bıçakla yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© DHA
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Diyarbakır'da Kadri K. bindiği otobüste şoför Mehmet Cingöz'le tartışınca araçtan indirildi. Mehmet K. taksi tutarak gittiği son durakta Mehmet Cingöz'ü bıçakla yaraladı.
Diyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz’ü bıçakla yaraladı. Kadri K. gözaltına alınırken, olay otobüsün dış kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasındaki otobüs durağında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü arızalanınca şoför Mehmet Cingöz, hızını düşürmek zorunda kaldı. Bu nedenle yolculardan Kadri K. ile Mehmet Cingöz arasında tartışma çıktı. Yolcuların da araya girmesiyle Kadri K. otobüsten indirildi.
Kadri K., taksiye binerek otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Kadri K. bir süre sonra durağa gelen Mehmet Cingöz’ü parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan başka bir aracın sürücüsü Ramazan Akçil'in de 2 parmağını kırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Kadri K., polis tarafından olayda kullanılan suç aleti bıçakla gözaltına alındı.
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