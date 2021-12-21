https://tr.sputniknews.com/20211221/tatvanda-iki-otobus-devrildi-35-yarali-1051992048.html

Tatvan'da iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Tatvan'da iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 35 kişi yaralandı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

tatvan

kar

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Bitlis merkez ve ilçelerinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınaya döndü. Tatvan-Van karayolu Yelkenli mevkiinde 2 yolcu otobüsü olumsuz hava şartlarından dolayı devrildi. Kazalarda ilk bilgilere göre 35 yolcu yaralandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kaza yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri hem kaza alanına ulaşmakta hem de yaralıları tahliye etmekte zorluk yaşadı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralanan yolculara kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Tatvan ve Bitlis devlet hastanelerine sevk edildi.

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tatvan, kar, kaza, otobüs