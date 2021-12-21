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https://tr.sputniknews.com/20211221/tayland-ziyaretciler-icin-yeniden-zorunlu-karantina-getirdi--1051977421.html
Tayland ziyaretçiler için yeniden zorunlu karantina getirdi
Tayland ziyaretçiler için yeniden zorunlu karantina getirdi
Tayland koronavirüsün Omicron varyantıyla mücadele kapsamında, ülkeye gelecek ziyaretçiler için zorunlu karantina tedbirini yeniden uygulama kararı aldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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tayland
phuket
karantina
koronavirüs
omicron
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Turizm ülkesi Tayland'da, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımını durdurmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla yeni önlemler alındı. Hükümet Sözcüsü Thanakorn Wangboonkongchana, yaptığı açıklamada, tamamen aşılı ziyaretçiler için uygulanan 'test ve giriş' planını askıya alarak zorunlu karantina tedbirini derhal yeniden uygulama kararı alındığını duyurdu. Sözcü Wangboonkongchana ayrıca ziyaretçilerin tatil bölgesi Phuket dışındaki belirli bölgelerde kalmasına ve hareket etmesine izin veren 'korumalı alan' uygulamasının da askıya alındığını söyledi. Söz konusu tedbirlerin kapanma anlamına gelmediğini belirten Sözcü, kararın 4 Ocak'ta tekrar gözden geçirileceği bilgisini paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 476 yeni vakanın görüldüğü Tayland'da salgının başından bu yana 2 milyon 196 bin 529 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 32 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 21 bin 440'a çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/tayland-18-ay-suren-kisitlamalardan-sonra-turistlere-kapilarini-yeniden-acti-1050367332.html
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tayland, phuket, karantina, koronavirüs, omicron

Tayland ziyaretçiler için yeniden zorunlu karantina getirdi

16:14 21.12.2021 (güncellendi: 16:16 21.12.2021)
© REUTERS / CHALINEE THIRASUPATayland
Tayland - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / CHALINEE THIRASUPA
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Tayland koronavirüsün Omicron varyantıyla mücadele kapsamında, ülkeye gelecek ziyaretçiler için zorunlu karantina tedbirini yeniden uygulama kararı aldı.
Turizm ülkesi Tayland'da, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımını durdurmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla yeni önlemler alındı.
Hükümet Sözcüsü Thanakorn Wangboonkongchana, yaptığı açıklamada, tamamen aşılı ziyaretçiler için uygulanan 'test ve giriş' planını askıya alarak zorunlu karantina tedbirini derhal yeniden uygulama kararı alındığını duyurdu.
Sözcü Wangboonkongchana ayrıca ziyaretçilerin tatil bölgesi Phuket dışındaki belirli bölgelerde kalmasına ve hareket etmesine izin veren 'korumalı alan' uygulamasının da askıya alındığını söyledi.
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Söz konusu tedbirlerin kapanma anlamına gelmediğini belirten Sözcü, kararın 4 Ocak'ta tekrar gözden geçirileceği bilgisini paylaştı.
Son 24 saatte 2 bin 476 yeni vakanın görüldüğü Tayland'da salgının başından bu yana 2 milyon 196 bin 529 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 32 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 21 bin 440'a çıktı.
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