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TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor
TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD Las Vegas'taki CES 2022 fuarı için Atatürk Havalimanı'nda uçağa yüklenerek götürülüyor. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de Türkiye'nin milli otomobili TOGG da yer alacak.3 ton ağırlığındaki TOGG, Atatürk Havalimanı'nda THY görevlileri tarafından Boeing 777F tipi TK6361 sefer sayılı kargo uçağına yüklendi. Özel ekipmanlarla hassas kargo odasında taşınacak ve her hareketi kameralarla izlenecek olan TOGG'un uçuşu yaklaşık 11 saat sürecek. TOGG, fuarda yeni logosuyla ilk kez tanıtılacak.TOGG'un Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna oluşturulan 40 bin uçaklı 'sanal konvoy' eşlik etti. Katılımcılar için taşımaya özel oluşturulan 'www.yolunuzacikolsun.com' adlı internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başladı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/togg-ceosu-karakas-hedefimiz-sadece-bir-otomobil-yapmak-degil-1051698373.html
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TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor

18:54 21.12.2021 (güncellendi: 18:55 21.12.2021)
© DHATOGG fuar için ABD'ye götürülüyor
TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© DHA
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD Las Vegas'taki CES 2022 fuarı için Atatürk Havalimanı'nda uçağa yüklenerek götürülüyor.
ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de Türkiye'nin milli otomobili TOGG da yer alacak.
3 ton ağırlığındaki TOGG, Atatürk Havalimanı'nda THY görevlileri tarafından Boeing 777F tipi TK6361 sefer sayılı kargo uçağına yüklendi.
Özel ekipmanlarla hassas kargo odasında taşınacak ve her hareketi kameralarla izlenecek olan TOGG'un uçuşu yaklaşık 11 saat sürecek. TOGG, fuarda yeni logosuyla ilk kez tanıtılacak.
TOGG'un Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna oluşturulan 40 bin uçaklı 'sanal konvoy' eşlik etti. Katılımcılar için taşımaya özel oluşturulan 'www.yolunuzacikolsun.com' adlı internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başladı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
EKONOMİ
TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil
12 Aralık, 19:06
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