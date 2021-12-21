TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.Togg'un Twitter hesabından "#YenilikŞimdi" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.Logonun anlamı ne?Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.Öte yandan Togg, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.
Öte yandan Togg, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.