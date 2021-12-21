https://tr.sputniknews.com/20211221/toggdan-paylasim-yeni-logo-ilk-kez-otomobilin-uzerinde-goruldu-1051966228.html

TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü

TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü

Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosuyla birlikte görücüye çıkacak. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T12:09+0300

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türkiye

otomobil

logo

yerli otomobil

yerli

togg

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.Togg'un Twitter hesabından "#YenilikŞimdi" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.Logonun anlamı ne?Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.Öte yandan Togg, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.

https://tr.sputniknews.com/20211218/yerli-otomobilin-toggun-logosu-belli-oldu-1051890598.html

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