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TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü
TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü
Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosuyla birlikte görücüye çıkacak. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T12:09+0300
2021-12-21T12:09+0300
türkiye
otomobil
logo
yerli otomobil
yerli
togg
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.Togg'un Twitter hesabından "#YenilikŞimdi" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.Logonun anlamı ne?Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.Öte yandan Togg, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
https://tr.sputniknews.com/20211218/yerli-otomobilin-toggun-logosu-belli-oldu-1051890598.html
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otomobil, logo, yerli otomobil, yerli, togg

TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü

12:09 21.12.2021
© Fotoğraf : Twitter TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü
TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosuyla birlikte görücüye çıkacak.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.
Togg'un Twitter hesabından "#YenilikŞimdi" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.

Logonun anlamı ne?

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.
Öte yandan Togg, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu
18 Aralık, 14:43
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