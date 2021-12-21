https://tr.sputniknews.com/20211221/tolga-karel-gecen-yil-yanan-tirinin-goruntulerini-paylasti-1051979808.html
Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı
Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı
Oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı. Karel, "Ne yollardan... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:55+0300
2021-12-21T16:55+0300
2021-12-21T17:05+0300
yaşam
abd
yangın
tir
kaza
oyuncu
tır şöförü
tolga karel
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ABD'ye yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, geçtiğimiz sene ilk satın aldığı TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları takipçileriyle paylaştı.Colorado'da yaşanan kazada freni boşalan TIR, araçlara çarparak durabildi. TIR'da başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetmişti.4 kişinin öldüğü kazadaki TIR şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210519/tolga-karel-sedat-pekerle-fotograflarini-silen-unluleri-elestirdi-adamdir-1044540998.html
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abd, yangın, tir, kaza, oyuncu, tır şöförü, tolga karel
Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı
16:55 21.12.2021 (güncellendi: 17:05 21.12.2021)
Oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı. Karel, "Ne yollardan geçtik ne ölümlerden döndük, bilin istedim" dedi.
ABD'ye yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, geçtiğimiz sene ilk satın aldığı TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları takipçileriyle paylaştı.
Colorado'da yaşanan kazada freni boşalan TIR, araçlara çarparak durabildi. TIR'da başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetmişti.
4 kişinin öldüğü kazadaki TIR şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.