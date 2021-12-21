https://tr.sputniknews.com/20211221/tolga-karel-gecen-yil-yanan-tirinin-goruntulerini-paylasti-1051979808.html

Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı

Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı

Oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı. Karel, "Ne yollardan... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:55+0300

2021-12-21T16:55+0300

2021-12-21T17:05+0300

yaşam

abd

yangın

tir

kaza

oyuncu

tır şöförü

tolga karel

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ABD'ye yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, geçtiğimiz sene ilk satın aldığı TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları takipçileriyle paylaştı.Colorado'da yaşanan kazada freni boşalan TIR, araçlara çarparak durabildi. TIR'da başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetmişti.4 kişinin öldüğü kazadaki TIR şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210519/tolga-karel-sedat-pekerle-fotograflarini-silen-unluleri-elestirdi-adamdir-1044540998.html

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abd, yangın, tir, kaza, oyuncu, tır şöförü, tolga karel