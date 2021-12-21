https://tr.sputniknews.com/20211221/toyota-japonya-ici-uretimini-gecici-olarak-durduracak-1051960584.html

Toyota, Japonya içi üretimini geçici olarak durduracak

Toyota, Japonya içi üretimini geçici olarak durduracak

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T06:41+0300

2021-12-21T06:41+0300

2021-12-21T06:40+0300

dünya

japonya

motor

üretim

toyota

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Kovid-19 vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, motor, üretim, toyota