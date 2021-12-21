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https://tr.sputniknews.com/20211221/toyota-japonya-ici-uretimini-gecici-olarak-durduracak-1051960584.html
Toyota, Japonya içi üretimini geçici olarak durduracak
Toyota, Japonya içi üretimini geçici olarak durduracak
Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T06:41+0300
2021-12-21T06:40+0300
dünya
japonya
motor
üretim
toyota
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Kovid-19 vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.
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japonya, motor, üretim, toyota

Toyota, Japonya içi üretimini geçici olarak durduracak

06:41 21.12.2021
© AP Photo / Eguene HoshikoToyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım
Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Eguene Hoshiko
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Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi durduracak.
Kovid-19 vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.
Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.
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