https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiye-gazeteciler-cemiyetinden-muharrem-sarikaya-karari-onur-kuruluna-sevk-edildi-1051975677.html
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Muharrem Sarıkaya kararı: Onur Kurulu'na sevk edildi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Muharrem Sarıkaya kararı: Onur Kurulu'na sevk edildi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 20 Aralık'ta yaptığı toplantıda İHA muhabirine tokat atması sonrası gelen tepkilerin üzerine HaberTürk'ten istifa... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:41+0300
2021-12-21T15:41+0300
2021-12-21T15:48+0300
muharrem sarıkaya
türkiye
fatma şahin
türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)
muhabir
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 20 Aralık 2021 günü yaptığı toplantıda 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya’nın meslektaşına şiddet uygulamasını değerlendirdi.Toplantıda TGC Yönetim Kurulu, Sarıkaya’nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı buldu.Kurul, Sarıkaya’nın hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.Ne olmuştu?Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında, yayına gelerek ses sorununu çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmıştı.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından önce özür dileyen Sarıkaya, ertesi gün ise görevinden istifa etmişti. Fatma Şahin de görüntülerde tokat olayının ardından tepkisiz kalması nedeniyle eleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211220/nilgun-belgunden-fatma-sahine-40-yillik-oyuncuyum-ben-bu-kadar-rahat-devam-edemezdim-1051938199.html
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Muharrem Sarıkaya kararı: Onur Kurulu'na sevk edildi
15:41 21.12.2021 (güncellendi: 15:48 21.12.2021)
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 20 Aralık'ta yaptığı toplantıda İHA muhabirine tokat atması sonrası gelen tepkilerin üzerine HaberTürk'ten istifa eden Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı Onur Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 20 Aralık 2021 günü yaptığı toplantıda 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya’nın meslektaşına şiddet uygulamasını değerlendirdi.
Toplantıda TGC Yönetim Kurulu, Sarıkaya’nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı buldu.
Kurul, Sarıkaya’nın hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.
Ne olmuştu?
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında, yayına gelerek ses sorununu çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmıştı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından önce özür dileyen Sarıkaya, ertesi gün ise görevinden istifa etmişti. Fatma Şahin de görüntülerde tokat olayının ardından tepkisiz kalması nedeniyle eleştirilmişti.