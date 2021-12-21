Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiye-pakistan-ve-malezya-ortak-televizyon-kanali-kuruyor-1051990277.html
Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak televizyon kanalı kuruyor
Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak televizyon kanalı kuruyor
Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin; Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın medya işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bir televizyon kanalı... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T21:53+0300
2021-12-21T21:53+0300
dünya
türkiye
islamofobi
pakistan
malezya
televizyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103694/35/1036943572_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_64c0a2b0bab3632abf8c541af26546ec.jpg
Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında; Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.Hüseyin; Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın medya işbirliğini güçlendirmek anmacıyla ortak bir televizyon kuracağını duyurdu.Bakan, konuya ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.2019 yılında Pakistan Başbakanı duyurmuştuÖte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, 2019'un eylül ayında 'İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek' için 3 ülkenin birlikte İngilizce yayın yapan kanal kuracağını açıklamıştı.Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211114/dirilis-ertugrul-hayrani-pakistanli-doktor-turkce-ogrenmek-icin-coruma-geldi-1050781395.html
pakistan
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103694/35/1036943572_140:0:3252:2334_1920x0_80_0_0_aa3553ad406bc21bc3c680413cb14873.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, islamofobi, pakistan, malezya, televizyon

Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak televizyon kanalı kuruyor

21:53 21.12.2021
© AA / Kayhan OzerTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA / Kayhan Ozer
Abone ol
Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin; Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın medya işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bir televizyon kanalı kuracağını açıkladı.
Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında; Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
Hüseyin; Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın medya işbirliğini güçlendirmek anmacıyla ortak bir televizyon kuracağını duyurdu.
Bakan, konuya ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

2019 yılında Pakistan Başbakanı duyurmuştu

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, 2019'un eylül ayında 'İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek' için 3 ülkenin birlikte İngilizce yayın yapan kanal kuracağını açıklamıştı.
Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.
Diriliş Ertuğrul dizisi ile Türkiye'ye ilgi duymaya başlayan Pakistanlı bir tıp doktoru - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
TÜRKİYE
'Diriliş Ertuğrul' hayranı Pakistanlı doktor, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi
14 Kasım, 11:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce