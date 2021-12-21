https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiye-pakistan-ve-malezya-ortak-televizyon-kanali-kuruyor-1051990277.html

Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak televizyon kanalı kuruyor

Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak televizyon kanalı kuruyor

Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin; Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın medya işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bir televizyon kanalı... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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islamofobi

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Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında; Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.Hüseyin; Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın medya işbirliğini güçlendirmek anmacıyla ortak bir televizyon kuracağını duyurdu.Bakan, konuya ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.2019 yılında Pakistan Başbakanı duyurmuştuÖte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, 2019'un eylül ayında 'İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek' için 3 ülkenin birlikte İngilizce yayın yapan kanal kuracağını açıklamıştı.Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211114/dirilis-ertugrul-hayrani-pakistanli-doktor-turkce-ogrenmek-icin-coruma-geldi-1050781395.html

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