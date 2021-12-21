‘Vatana ihanet’ ile suçlanan Poroşenko: Ukrayna’ya ocağın ilk yarısında döneceğim

Donbass’tan yapılan kömür sevkiyatları ile ilgili olarak ‘vatana ihanet’ ile suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Telegram kanalından paylaştığı bir video mesajda şu anda planlı görüşmeler yaptığı Varşova’da bulunduğunu ve Ukrayna’ya daha önce planladığı üzere ocak ayının ilk yarısında döneceğini ifade etti.Poroşenko, “Dün, bugün ve yarın Varşova'da çalışıyoruz, Ukrayna'yı desteklemek ve bugün sınırlarımızın yakınında 100 binden fazla asker yığan Rusya'ya karşı koymak için güçlü bir koalisyon oluşturmaya kendini adamış Polonyalı ve Avrupalı politikacılarla çok sayıda toplantımız var” dedi ve devam etti:Eski Ukrayna lideri Poroşenko, ‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk ile birlikte Donbass’ın Kiev’in kontrolünde bulunmayan topraklarından yasadışı kömür sevkiyatları organize etmekle suçlanıyor. Poroşenko ise bu suçlamaları reddetmişti.Poroşenko’nun başında bulunduğu Avrupa Dayanışması partisinin seçim ofisi başkanı Aleksandr Turçinov, eski Ukrayna liderinin yurtdışında olduğunu, fakat mutlaka Ukrayna’ya döneceğini açıklamıştı.Avukat İlya Novikov ise Poroşenko’nun 23 Aralık'ta Donbass'tan kömür sevkiyatları davası ile ilgili sorguya çağrıldığını açıklamıştı.
Donbass’tan yapılan kömür sevkiyatları ile ilgili olarak ‘vatana ihanet’ ile suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, şu anda planlı görüşmeler için Varşova’da bulunduğunu ve Ukrayna’ya daha önce planladığı üzere ocak ayının ilk yarısında döneceğini belirtti.
Donbass’tan yapılan kömür sevkiyatları ile ilgili olarak ‘vatana ihanet’ ile suçlanan eskiUkrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Telegram kanalından paylaştığı bir video mesajda şu anda planlı görüşmeler yaptığı Varşova’da bulunduğunu ve Ukrayna’ya daha önce planladığı üzere ocak ayının ilk yarısında döneceğini ifade etti.
Poroşenko, “Dün, bugün ve yarın Varşova'da çalışıyoruz, Ukrayna'yı desteklemek ve bugün sınırlarımızın yakınında 100 binden fazla asker yığan Rusya'ya karşı koymak için güçlü bir koalisyon oluşturmaya kendini adamış Polonyalı ve Avrupalı politikacılarla çok sayıda toplantımız var” dedi ve devam etti:
“Devlet Başkanı ofisinden, Avrupa'da kaldığımı anlayışla karşılayacaklarına dair bana ‘selam’ yolluyorlar. Onlara böyle bir hediye sunmayacağımı ve ocak ayının ilk yarısında, ancak güçlü video senaristi Bay (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in programına göre değil, kendi takvimime göre Ukrayna'ya döneceğimi vurgulamak isterim.”
Eski Ukrayna lideri Poroşenko, ‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk ile birlikte Donbass’ın Kiev’in kontrolünde bulunmayan topraklarından yasadışı kömür sevkiyatları organize etmekle suçlanıyor. Poroşenko ise bu suçlamaları reddetmişti.
Poroşenko’nun başında bulunduğu Avrupa Dayanışması partisinin seçim ofisi başkanı Aleksandr Turçinov, eski Ukrayna liderinin yurtdışında olduğunu, fakat mutlaka Ukrayna’ya döneceğini açıklamıştı.
Avukat İlya Novikov ise Poroşenko’nun 23 Aralık'ta Donbass'tan kömür sevkiyatları davası ile ilgili sorguya çağrıldığını açıklamıştı.