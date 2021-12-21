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https://tr.sputniknews.com/20211221/vektor-bilim-merkezi-omicron-varyantinin-fotografini-yayinladi--1051964581.html
Vektor Bilim Merkezi, Omicron varyantının fotoğrafını yayınladı
Vektor Bilim Merkezi, Omicron varyantının fotoğrafını yayınladı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rus EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Bilim Merkezi... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T11:16+0300
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fotoğraf
rospotrebnadzor
koronavirüs
vektor
omicron
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Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi laboratuvar ortamında Vero E6 hücre kültürünü Omicron ile enfekte etti. Bu sırada Omicron varyantının şekil, boyut, yüzey yapısı gibi özelliklerini incelenmesi amaçlandı. Çekilen görüntülerde maddeleri depolayan veya taşıyan, hücreiçi kese olan veziküler (kabarcık) yapılar yer alıyor. Diğer varyantlardan farklı olarak Omicron varyantında, bulaşmadan sonraki altıncı günde toplu halde hücre ölümleri görülmüyor. Hücrelerin durumu, diğer varyantlar sırasında ikinci veya üçüncü günde oluşan duruma benzerlik gösteriyor.Rusya’daki Omicron vakalarının sayısı 30’a çıktı Öte yandan Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Fisenko, koronavirüsün Omicron varyantının bulaştığı kişi sayısının 30’a çıktığını söyledi. Rusya’da 6 Aralık’ta Güney Afrika’dan gelen iki kişinin ilk Omicron vakaları olduğu açıklanmıştı. Günlük vaka sayısı 26 binin altında Rusya’da kaydedilen vaka sayısı da gün içinde 25 bin 907 artarak 10 milyon 267 bin 719’a çıktı. Son 24 saatte bin 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 299 bin 249’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 40 bin 219 arttı ve 9 milyon 55 bin 199’a ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/omicron-varyantinin-ilk-fotografi-yayinlandi-1051596094.html
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fotoğraf, rospotrebnadzor, koronavirüs, vektor, omicron

Vektor Bilim Merkezi, Omicron varyantının fotoğrafını yayınladı

11:16 21.12.2021 (güncellendi: 12:43 21.12.2021)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTOmicron varyantı
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rus EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Bilim Merkezi, koronavirüsün Omicron varyantının fotoğrafını yayınladı.
Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi laboratuvar ortamında Vero E6 hücre kültürünü Omicron ile enfekte etti. Bu sırada Omicron varyantının şekil, boyut, yüzey yapısı gibi özelliklerini incelenmesi amaçlandı.
Çekilen görüntülerde maddeleri depolayan veya taşıyan, hücreiçi kese olan veziküler (kabarcık) yapılar yer alıyor.
Diğer varyantlardan farklı olarak Omicron varyantında, bulaşmadan sonraki altıncı günde toplu halde hücre ölümleri görülmüyor. Hücrelerin durumu, diğer varyantlar sırasında ikinci veya üçüncü günde oluşan duruma benzerlik gösteriyor.
Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
KORONAVİRÜS
Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı
9 Aralık, 09:59

Rusya’daki Omicron vakalarının sayısı 30’a çıktı

Öte yandan Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Fisenko, koronavirüsün Omicron varyantının bulaştığı kişi sayısının 30’a çıktığını söyledi.
Rusya’da 6 Aralık’ta Güney Afrika’dan gelen iki kişinin ilk Omicron vakaları olduğu açıklanmıştı.

Günlük vaka sayısı 26 binin altında

Rusya’da kaydedilen vaka sayısı da gün içinde 25 bin 907 artarak 10 milyon 267 bin 719’a çıktı.
Son 24 saatte bin 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 299 bin 249’a çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 40 bin 219 arttı ve 9 milyon 55 bin 199’a ulaştı.
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