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Yargıtay, Aliye Boydak'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
Yargıtay, Aliye Boydak'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
Yargıtay, Kayseri'de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında görülen davada, eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın 60 yaşındaki eşi... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:07+0300
2021-12-21T16:08+0300
türkiye
yargıtay
fetö
aliye boydak
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
ceza
akp
hapis
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Aliye Boydak ile avukatı hazır bulundu. 5 çocuk annesi Aliye Boydak, mahkemede yaptığı savunmasında, "'Bana örf ve adetten dolayı abla' deniliyor. Yardımlarımın bir kısmı o dönemde cemaat olarak bilinen örgüte gitmiş olabilir. Ülkeme ihanet için yapmadım. Toplantılara katılmadım, Bank Asya’da açılan hesaplardan ve yatırımlardan haberim yok. 19 aydır tutukluyum. Benden imam olmaz, zaten benim bilgim buna yetmez" dedi.Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Aliye Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Boydak’ın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.İtiraz edildi, bozma kararı verildiSanık Aliye Boydak'ın avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukatlar, Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun olduğu yönünden karar vermesi üzerine dosyayı bu kez temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.Yargıtay'ın temyiz incelemesinde, tanıkların soruşturma aşamasında ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla verdikleri fakat duruşmada kabul etmedikleri ifade içeriğine hukuki değer atfedilemeyeceği kaydedilerek, “Sanığın silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına organik bağ ile dahil olmak suretiyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk teşkil eden faaliyetlerde bulunduğunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyulması bakımından, hükümden sonra gelen ve sanığın örgütle irtibatı ve örgütteki konumuna ilişkin bilgiler içeren R.Ç., H.D.Ö. M.İ. ve N.Ö.’ye ait ifade ve teşhis tutanaklarının CMK’nın 217’nci maddesi gereğince duruşmada okunup, tartışılmasından ve gerektiğinde tanık olarak usulüne uygun biçimde dinlenmelerinden sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu anlaşılmıştır” denildi.Aliye Boydak, Yargıtay'ın bozma kararının ardından ilerleyen günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20211217/ankara-merkezli-5-ilde-feto-operasyonu-30-gozalti-karari-1051855867.html
https://tr.sputniknews.com/20211221/ankarada-feto-operasyonu-26-kisi-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1051962477.html
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yargıtay, fetö, aliye boydak, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), ceza, akp, hapis, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

Yargıtay, Aliye Boydak'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu

16:07 21.12.2021 (güncellendi: 16:08 21.12.2021)
© AA / Orhan CanbulatelBoydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA / Orhan Canbulatel
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Yargıtay, Kayseri'de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında görülen davada, eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın 60 yaşındaki eşi Aliye Boydak'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu. Dosya, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Aliye Boydak ile avukatı hazır bulundu.
5 çocuk annesi Aliye Boydak, mahkemede yaptığı savunmasında, "'Bana örf ve adetten dolayı abla' deniliyor. Yardımlarımın bir kısmı o dönemde cemaat olarak bilinen örgüte gitmiş olabilir. Ülkeme ihanet için yapmadım. Toplantılara katılmadım, Bank Asya’da açılan hesaplardan ve yatırımlardan haberim yok. 19 aydır tutukluyum. Benden imam olmaz, zaten benim bilgim buna yetmez" dedi.
Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Aliye Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Boydak’ın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
17 Aralık, 10:03

İtiraz edildi, bozma kararı verildi

Sanık Aliye Boydak'ın avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukatlar, Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun olduğu yönünden karar vermesi üzerine dosyayı bu kez temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
Yargıtay'ın temyiz incelemesinde, tanıkların soruşturma aşamasında ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla verdikleri fakat duruşmada kabul etmedikleri ifade içeriğine hukuki değer atfedilemeyeceği kaydedilerek, “Sanığın silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına organik bağ ile dahil olmak suretiyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk teşkil eden faaliyetlerde bulunduğunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyulması bakımından, hükümden sonra gelen ve sanığın örgütle irtibatı ve örgütteki konumuna ilişkin bilgiler içeren R.Ç., H.D.Ö. M.İ. ve N.Ö.’ye ait ifade ve teşhis tutanaklarının CMK’nın 217’nci maddesi gereğince duruşmada okunup, tartışılmasından ve gerektiğinde tanık olarak usulüne uygun biçimde dinlenmelerinden sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu anlaşılmıştır” denildi.
Aliye Boydak, Yargıtay'ın bozma kararının ardından ilerleyen günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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