Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/yargitay-ceza-genel-kurulu-nevin-yildirima-verilen-muebbet-hapis-cezasini-onadi-1051967776.html
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T12:40+0300
2021-12-21T12:40+0300
türkiye
yargıtay
kadına şiddet
cinsel saldırı
istismar
yargı
kadına yönelik taciz
adalet
müebbet
nevin yıldırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103024/37/1030243779_0:148:1576:1034_1920x0_80_0_0_51c2adfd23055adbd22f8bcceca7ba8b.jpg
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına attı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Nevin Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay günü, Gider'den 6 aylık hamile olan sanık Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıldırım, 2015'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Yıldırım hakkında verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, suçun işleniş şekli ile tanık beyanları dikkate alındığında eylemin tek kişi tarafından işlenmediği düşünüldüğünden sanığın suç ortaklarının tespiti için suç duyurusunda bulundu. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararında belirtilen araştırma yapıldıktan sonra 2018'de sanık Yıldırım'ın 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım lehine asgari oranda tahrik indirimi uygulanması gerektiği görüşüyle karara itiraz etti.Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, dosyayı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu müebbet hapis cezasını onadı.Gerekçeli kararda, olayda, maktulden kaynaklanarak sanığa yönelen haksız bir fiilin bulunmadığının kaydedildi. Kararda, sanığın rızaya dayalı olarak maktulle yaşadığı birlikteliğin, sanık lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmasına yol açmayacağına değinildi.
https://tr.sputniknews.com/20211215/15-yil-cezasi-onanan-cilem-dogandan-yargitaya-itiraz-1051786885.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103024/37/1030243779_0:0:1576:1181_1920x0_80_0_0_efea65d73672082b63fdd4953ff8488c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, kadına şiddet, cinsel saldırı, istismar, yargı, kadına yönelik taciz, adalet, müebbet, nevin yıldırım, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, müebbet hapis cezası

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı

12:40 21.12.2021
© Fotoğraf : DHANevin Yıldırım
Nevin Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına attı.
Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Nevin Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay günü, Gider'den 6 aylık hamile olan sanık Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıldırım, 2015'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yıldırım hakkında verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, suçun işleniş şekli ile tanık beyanları dikkate alındığında eylemin tek kişi tarafından işlenmediği düşünüldüğünden sanığın suç ortaklarının tespiti için suç duyurusunda bulundu.
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararında belirtilen araştırma yapıldıktan sonra 2018'de sanık Yıldırım'ın 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım lehine asgari oranda tahrik indirimi uygulanması gerektiği görüşüyle karara itiraz etti.
Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, dosyayı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu müebbet hapis cezasını onadı.
Gerekçeli kararda, olayda, maktulden kaynaklanarak sanığa yönelen haksız bir fiilin bulunmadığının kaydedildi. Kararda, sanığın rızaya dayalı olarak maktulle yaşadığı birlikteliğin, sanık lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmasına yol açmayacağına değinildi.
Çilem Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
TÜRKİYE
15 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz
15 Aralık, 12:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:09Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı
14:06Tankerin iskele demiri düştü: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu
14:02Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı
13:57Oyuncu Alec Baldwin'in sette ölümüne neden olduğu Hutchins'in babası konuştu
13:55İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin 2 genelge
13:53Putin: ABD'nin hasmane adımlarına karşı uygun askeri-teknik önlemleri alacağız, buna hakkımız var
13:49Rusya: NATO, Moskova'nın blöf yapmadığını anlıyor
13:41Kılıçdaroğlu: Vatandaş siyasi otoriteye güven duymuyorsa artık o kişiler ülkeyi sağlıklı yönetemez
13:37Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru
13:35Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi
13:32İstanbul'da ünlü restoranda çatışma: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
13:29Ankara’da döviz bürolarında yoğunluk
13:26Yaşlanmayla savaş: Uzaya insan hücreleri gönderildi
13:23Azerbaycan Manatı ve BAE Dirhemi artık Merkez Bankası listesinde
13:21'Kara Akrep' türünün Türkiye'ye özgü olduğu kanıtlandı: 'Androctonus turkiyensis' ismi verildi
13:19Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına şiddet ve Kovid-19 salgınının etkilerini araştıracak
13:18AK Parti yarın kampa giriyor
13:18İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı uyarısı
13:04Ali Babacan: Dünkü kararlar, Türkiye'yi ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir
12:57Malezya'da sel felaketi: 14 ölü