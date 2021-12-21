Yaşlanmayla savaş: Uzaya insan hücreleri gönderildi

İngiltere'de insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasının yollarını arayan 'MicroAge' araştırması kapsamında ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya kas hücreleri fırlatıldı. Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan hücrelerin nihai varış noktası Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS). Laboratuvar ortamında yetiştirilen pirinç tanesi büyüklüğündeki hücreler kalemtıraş büyüklüğündeki koruyuculara yerleştirildi.Bilim insanlarının bu araştırma için uzay istasyonunu kullanma sebebi de yerçekimi olmadığından dolayı hücrelerin tıpkı yaşlanan insanlarda olduğu gibi daha zayıf hale gelmesi. Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Malcolm Jackson "Yaşlanma 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biri. Bu araştırma sayesinde kasların mikro yerçekimine verdiği yanıta ilişkin çok şey öğreneceğiz" dedi.Hücreler Ocak 2022'de Dünya'ya geri getirildiklerinde yeniden incelenecek ve aynı araştırma Dünya koşullarında yapılmış olsaydı sonuçların nasıl değişebileceğine dair kıyaslama yapılacak.
İngiltere'de insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarına nasıl yardımcı olunacağını keşfetmeye yönelik bir araştırmanın parçası olarak Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı.
İngiltere'de insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasının yollarını arayan 'MicroAge' araştırması kapsamında ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya kas hücreleri fırlatıldı.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan hücrelerin nihai varış noktası Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS). Laboratuvar ortamında yetiştirilen pirinç tanesi büyüklüğündeki hücreler kalemtıraş büyüklüğündeki koruyuculara yerleştirildi.
Bilim insanlarının bu araştırma için uzay istasyonunu kullanma sebebi de yerçekimi olmadığından dolayı hücrelerin tıpkı yaşlanan insanlarda olduğu gibi daha zayıf hale gelmesi.
Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Malcolm Jackson "Yaşlanma 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biri. Bu araştırma sayesinde kasların mikro yerçekimine verdiği yanıta ilişkin çok şey öğreneceğiz" dedi.
Hücreler Ocak 2022'de Dünya'ya geri getirildiklerinde yeniden incelenecek ve aynı araştırma Dünya koşullarında yapılmış olsaydı sonuçların nasıl değişebileceğine dair kıyaslama yapılacak.