https://tr.sputniknews.com/20211221/yogun-kar-yagisi-ve-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-bircok-il-ve-ilcede-okullar-tatil-edildi-1051961036.html

Birçok ilde eğitime kar engeli

Birçok ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T07:41+0300

2021-12-21T07:41+0300

2021-12-21T07:39+0300

türkiye

kar yağışı

kar

tatil

açıklama

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Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.KonyaKonya'da hava koşulları nedeniyle 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.TunceliTunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının halen etkisini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçemizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, Ovacık ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.HakkariHakkari merkezde taşımalı eğitim yapan, Yüksekova ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."BitlisBitlis'in Mutki ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim bir gün ara verildi.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler kullanıldı:"Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçemizde yoğun kar yağışı ve elektriklerin kesilmesi sebebiyle 21 Aralık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların tatil edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."SiirtSiirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi.Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.BingölBingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 21 Aralık Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.Adaklı ve Yayladere ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.AdanaAdana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı bildirildi.Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​

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kar yağışı, kar, tatil, açıklama