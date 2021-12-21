https://tr.sputniknews.com/20211221/youtuber-reynmenin-kopegi-kuryeye-saldirdi-sikayetci-oldu-1051961664.html

Youtuber Reynmen'in köpeği kuryeye saldırdı: Şikayetçi oldu

Youtuber Reynmen'in köpeği kuryeye saldırdı: Şikayetçi oldu

Bahçesinde köpeğiyle oynayan Youtuber Reynmen, siparişini getiren kuryeden bahçesine girip paketi bırakmasını istedi. Ancak, ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T08:32+0300

2021-12-21T08:32+0300

2021-12-21T08:30+0300

türkiye

saldırı

köpek

reynmen

reynmen

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39 yaşındaki kurye Doğan Demir, 26 Eylül gecesi 23.00 sıralarında firmaya gelen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Genç adamın yanında aynı firmanın başka bir çalışanı daha vardı.Sabah'ın haberine göre Kemerburgaz'daki adrese siparişi teslim etmek için zile basan kurye, kapıyı açan şahsın yanında köpek gördü. Bu kişi Youtuber Reynmen'di.Kurye yere düştüReynmen, iddiaya göre "Ben köpeği tutuyorum, siz malzemeleri içeri bırakır mısınız?" diye ricada bulundu. Teklifi kabul eden kurye, bahçeye girerek siparişi teslim edecekti. Ancak kurye içeri girdiği anda ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeği elinden kaçırdı ve köpek kuryeye saldırdı. Ünlü şarkıcının köpeği, genç adamı ısırdı. Yere düşen kuryenin sırtında darbe oluştu. Devlet hastanesine başvurarak aldığı raporun ardından karakola giden kurye, Reynmen'den şikayetçi oldu.

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saldırı, köpek, reynmen, reynmen