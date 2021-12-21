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https://tr.sputniknews.com/20211221/youtuber-reynmenin-kopegi-kuryeye-saldirdi-sikayetci-oldu-1051961664.html
Youtuber Reynmen'in köpeği kuryeye saldırdı: Şikayetçi oldu
Youtuber Reynmen'in köpeği kuryeye saldırdı: Şikayetçi oldu
Bahçesinde köpeğiyle oynayan Youtuber Reynmen, siparişini getiren kuryeden bahçesine girip paketi bırakmasını istedi. Ancak, ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T08:32+0300
2021-12-21T08:30+0300
türkiye
saldırı
köpek
reynmen
reynmen
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39 yaşındaki kurye Doğan Demir, 26 Eylül gecesi 23.00 sıralarında firmaya gelen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Genç adamın yanında aynı firmanın başka bir çalışanı daha vardı.Sabah'ın haberine göre Kemerburgaz'daki adrese siparişi teslim etmek için zile basan kurye, kapıyı açan şahsın yanında köpek gördü. Bu kişi Youtuber Reynmen'di.Kurye yere düştüReynmen, iddiaya göre "Ben köpeği tutuyorum, siz malzemeleri içeri bırakır mısınız?" diye ricada bulundu. Teklifi kabul eden kurye, bahçeye girerek siparişi teslim edecekti. Ancak kurye içeri girdiği anda ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeği elinden kaçırdı ve köpek kuryeye saldırdı. Ünlü şarkıcının köpeği, genç adamı ısırdı. Yere düşen kuryenin sırtında darbe oluştu. Devlet hastanesine başvurarak aldığı raporun ardından karakola giden kurye, Reynmen'den şikayetçi oldu.
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saldırı, köpek, reynmen, reynmen

Youtuber Reynmen'in köpeği kuryeye saldırdı: Şikayetçi oldu

08:32 21.12.2021
© Fotoğraf : YouTubeReynmen
Reynmen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Bahçesinde köpeğiyle oynayan Youtuber Reynmen, siparişini getiren kuryeden bahçesine girip paketi bırakmasını istedi. Ancak, ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeğini elinden kaçırınca köpek kuryeye saldırdı. Yaralanan kurye, olayla ilgili Reynmen’den şikayetçi oldu.
39 yaşındaki kurye Doğan Demir, 26 Eylül gecesi 23.00 sıralarında firmaya gelen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Genç adamın yanında aynı firmanın başka bir çalışanı daha vardı.
Sabah'ın haberine göre Kemerburgaz'daki adrese siparişi teslim etmek için zile basan kurye, kapıyı açan şahsın yanında köpek gördü. Bu kişi Youtuber Reynmen'di.

Kurye yere düştü

Reynmen, iddiaya göre "Ben köpeği tutuyorum, siz malzemeleri içeri bırakır mısınız?" diye ricada bulundu. Teklifi kabul eden kurye, bahçeye girerek siparişi teslim edecekti. Ancak kurye içeri girdiği anda ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeği elinden kaçırdı ve köpek kuryeye saldırdı.
Ünlü şarkıcının köpeği, genç adamı ısırdı. Yere düşen kuryenin sırtında darbe oluştu. Devlet hastanesine başvurarak aldığı raporun ardından karakola giden kurye, Reynmen'den şikayetçi oldu.
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